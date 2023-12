Erhebliche bis große Lawinengefahr in den Allgäuer Alpen

Die Lawinengefahr in den Allgäuer Alpen und auch in höheren Lagen der Alpen bleibt erheblich bis groß. Darauf weist die Lawinenzentrale am bayerischen Landesamt für Umwelt hin. Durch intensiven Schneefall und das stürmische Wetter müsse am Wochenende sogar stellenweise mit großer Lawinengefahr, der zweithöchsten Warnstufe 4, gerechnet werden.

Lawinen: Experten raten zu großer Vorsicht

Der frische Schnee, aber auch die Schneeverwehungen würden sich kaum mit der vorhandenen Altschneedecke verbinden und könnten schon durch einen einzelnen Wintersportler ausgelöst werden oder sich gar selbst auslösen. Die Lawinenexperten appellieren, Unternehmungen im Gebirge erforderten derzeit große Vorsicht und insbesondere bei Touren abseits gesicherter Pisten "lawinenkundliches Beurteilungsvermögen".

Lawinensituation bleibt über Weihnachten kritisch

Die Empfehlung: Bei Ausflügen solle man sich auf mäßig steiles Gelände beschränken. Angesichts wieder steigender Temperaturen dürfte die Lawinensituation über die Weihnachtstage kritisch bleiben.