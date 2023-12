Tote und Verletzte nach Schüssen an Universität in Prag

Bei Schüssen an einer Hochschule in der Prager Innenstadt sind nach jüngsten Angaben zehn Menschen von einem Schützen getötet und Dutzende verletzt worden. Innenminister Vit Rakusan sagte, auch die Person, die das Feuer eröffnet habe, sei tot. Es gebe keine Hinweise auf einen zweiten Schützen, so Rakusan, und es bestehe keine unmittelbare weitere Gefahr.

Schüsse im Stadtzentrum

Nach ersten Informationen soll es zu dem Vorfall an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität am Jan-Palach-Platz im Zentrum vpn Prag gekommen sein. Dort werden Geisteswissenschaften unterrichtet. In der Gegend befinden sich die Philosophische Fakultät der Karls-Universität und die Akademie für Kunst, Architektur und Design. Die Fakultät sei geräumt worden, sagte Bürgermeister Bohuslav Svoboda.

Polizei mit Großaufgebot vor Ort

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, darunter waren Spezialkräfte. Der Jan-Palach-Platz befindet sich nur wenige hundert Meter von der bekannten Karlsbrücke entfernt, dem Wahrzeichen der Stadt an der Moldau.