Entscheidung zu Zwischenlager in Gundremmingen vertagt

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat am Donnerstag erneut über die Klage von Grundstückseigentümern aus Gundremmingen verhandelt, deren Liegenschaften sich in der Nähe des ehemaligen Kernkraftwerkes befinden. Ihre Forderung: Die Genehmigung zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen im dortigen Zwischenlager soll aufgehoben werden. Das Gericht hat am Donnerstag noch keine Entscheidung getroffen.

Terror oder Flugzeugabsturz: Wie die Klage begründet war

Aus Sicht der Kläger sind die Castor-Behälter in einer oberirdischen Lagerhalle nicht ausreichend geschützt, beispielsweise vor terroristischen Angriffen oder einem Flugzeugabsturz. "So könnte radioaktives Material freigesetzt werden. In einem Castor-Behälter steckt mehr als bei Tschernobyl in die Natur gelangte", sagt Raimund Kamm, vom Verein "FORUM Gemeinsam gegen das Zwischenlager und für eine verantwortbare Energiepolitik". Er befürchtet, dass gleich mehrere Landkreise in Schwaben unter Umständen für Jahrhunderte radioaktiv verseucht werden könnten.

Betreibergesellschaft weist Zweifel an Sicherheit der Lager zurück

Die bundeseigene Betreibergesellschaft der Lager, die BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung, hatte Zweifel an der Sicherheit der Lager bereits vor der Verhandlung in München zurückgewiesen. "Die Zwischenlager der BGZ zählen zu den bestgesicherten Anlagen in Deutschland", sagte Unternehmenssprecher Burghard Rosen. Der Schutz gegen Terror werde ständig geprüft und die Gebäude bei Bedarf nachgerüstet. Selbst bei einem von Terroristen verursachten Absturz eines Flugzeugs gebe es keine Gefahr für die Menschen in der Region.

Der Anwalt der Kläger bemängelte hingegen, dass viele Details bei der Frage der Sicherheit von den Behörden als geheim eingestuft würden. Selbst in dem Gerichtsverfahren würden Gutachten nur teilweise vorgelegt. "Alles, was Substanz hat, ist geschwärzt", kritisierte der Klägeranwalt. Unter diesen Voraussetzungen sei es letztlich kaum möglich, im Atomrecht einen Prozess in Deutschland zu führen.

Präzedenzfall aus Schleswig-Holstein

Im Jahr 2006 waren die Kläger schon einmal vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gezogen, damals hatte dieser die Rechtmäßigkeit der Genehmigung festgestellt. Diese wurde auch zwei Jahre später durch das Bundesverfassungsgericht bestätigt. 2013 entscheid das Oberverwaltungsgericht in Schleswig-Holstein in einem ähnlich gelagerten Fall allerdings anders. Hier wurde die atomrechtliche Genehmigung für das Standortzwischenlager des Kernkraftwerks Brunsbüttel wegen mehrerer Defizite aufgehoben.

Das Verwaltungsgericht in München wollte diese beiden Fälle allerdings nicht miteinander vergleichen und machte auch sonst nur wenig Hoffnung auf einen Erfolg der Klage. Die beiden anwesenden Kläger hatten nach einem langen Verhandlungstag daher kaum Hoffnung auf ein für sie positives Ende. Kurt Schweizer sagte dem BR: "Ich bin eigentlich heute als Kläger gekommen, um Aufschlüsse zu bekommen, wie ist die Sicherheit an diesem Zwischenlager und was kann man tun? Aber wir haben uns den halben Tag über Formalien unterhalten und nicht über das Schutzbedürfnis der Bürger im Umkreis."

Das Urteil wird allen Beteiligten voraussichtlich im neuen Jahr schriftlich zugestellt.