Ende einer Ära: Schullandheim Bauersberg ab 2024 geschlossen

Der Ort weckt sicherlich bei vielen Unterfranken Erinnerungen: Das Schullandheim Bauersberg, mitten in der Rhön nahe Bischofsheim. Generationen von Schülerinnen und Schülern haben dort einige Tage mit ihren Lehrkräften verbracht, zusammen mit der ganzen Klasse und ohne die Eltern. Jetzt wurde bekannt: Das Schullandheim muss den Betrieb zum neuen Jahr einstellen. Das teilte das Landratsamt Rhön-Grabfeld mit.

Ende einer Ära

Eigentümerin des Schullandheims Bauersberg ist die Stadt Schweinfurt. Sie hatte sich bereits im Dezember 2020 aus finanziellen Gründen entschieden, die Einrichtung Ende 2021 aufgeben. Allerdings hatte die Stadt danach noch eine zweijährige Übergangsfrist gewährt. Seitdem hatten die Betreiber des Schullandheims, die Stadt Bischofsheim und der Landkreis Rhön-Grabfeld nach Optionen gesucht, die Schließung des Schullandheims abzuwenden – offensichtlich ohne Erfolg. "Mit Auslaufen der Übergangsfrist am 31. Dezember 2023 endet die Ära der Schullandheimarbeit und der Umweltbildung im Schullandheim Bauersberg - nach über 25 Jahren, didaktisch äußerst erfolgreicher und anerkannter Tätigkeit", so der Landkreis Rhön-Grabfeld in seiner Mitteilung.

Sanierungskosten zu hoch für Kommune

Das Haus, das seit 1951 betrieben wird, ist dringend sanierungsbedürftig. Zudem sind die Auflagen im Bereich des Brandschutzes gestiegen. Die Stadt Schweinfurt als Eigentümerin ist offenbar nicht bereit, mehrere Millionen Euro in die Anlage zu investieren. Markus Seibel, Geschäftsführer des Betreibers, der Schullandheim Hobbach-Bauersberg gGmbH, schätzt die Kosten für die dringlichsten Sanierungen auf rund vier Millionen Euro.

Zusammen mit der Stadt Bischofsheim und dem Landkreis habe man eine Zukunftsstudie samt Neuausrichtung und Fundraising-Konzept erstellt. Georg Seiffert, Bürgermeister der Stadt Bischofsheim, erklärte auf BR24-Anfrage, dass sich die Stadt als Käufer der Immobilie angeboten habe. Bislang gäbe es aber "keine sichere Förderkulisse", wie die nötigen Sanierungskosten zu finanzieren seien. Zum angebotenen Kaufpreis wollte sich Seiffert nicht äußern.

Bedarf an Umweltbildung "hoch wie nie"

"Trotz erheblicher Anstrengungen, Einbindung der Landespolitik und Fachleuten sowie intensiven Gesprächen mit Ministerien gelang es in den letzten Jahren nicht, ausreichend Mittel für die anstehenden Investitionen akquirieren und einen neuen Eigentümer zu finden", ist auf der Bauersberg-Homepage zu lesen. Obwohl der Bedarf an Umweltbildung hoch wie nie sei, fehle es an staatlicher Förderung, "um diese staatliche Aufgabe im angemessenen ausgestalten zu können". Die Kommunen seien mit der alleinigen Finanzierung dieser Aufgabe "monetär überfordert", heißt es weiter.

9.000 Übernachtungsanfragen müssen storniert werden

Jetzt habe die Stadt Schweinfurt den Betrieb des Schullandheims Bauersberg zum Jahreswechsel untersagt, sagt Geschäftsführer Seibel gegenüber BR24. Demnach musste er sechs Mitarbeitenden im Bereich Hauswirtschaft bereits kündigen. Für das nächste Jahr gab es laut Seibel bereits Anfragen für knapp 9.000 Übernachtungen. Diese müssten nun alle storniert werden. Die Stadt Schweinfurt hat sich bisher zu den Gründen der Betriebsuntersagung noch nicht geäußert. Eine BR24-Anfrage wurde noch nicht beantwortet.

Das Schullandheim Bauersberg liegt mitten im Biosphärenreservat und Naturpark Rhön. Bis zu 100 Schülerinnen und Schüler fanden in drei verschiedenen Häusern Platz. Das Schullandheim wurde auch von außerschulischen Gruppen gebucht. In den Vor-Corona-Jahren zählte der Bauersberg jährlich um die 12.000 Übernachtungen. Im vergangenen Jahr waren es 10.000 Übernachtungen.

Gegen die Schließung des Schullandheims Bauersberg wurde eine Petition gestartet. Bis Dienstagvormittag haben sie bereits mehr als 3.000 Menschen unterzeichnet.