Empfindliche 4:7 Niederlage der Straubing Tigers gegen Augsburg

Im Bayernderby haben die Straubing Tigers in der Deutschen Eishockeyliga (DEL) gegen die Augsburger Panther am Sonntag eine empfindliche 4:7 Niederlage kassiert. Vor den im Stadion am Pulverturm zugelassen 2.818 Fans verschliefen die Niederbayern das erste Drittel - bereits nach elf Minuten waren die Tigers mit 0:4 in Rückstand. Eine Aufholjagd im Mittelabschnitt zum zwischenzeitlichen 4:5 blieb erfolglos, mit zwei weiteren Toren im Schlussdrittel entführten die Panther die Punkte aus Straubing.

Nachwuchs-Keeper wird im Mittelabschnitt eingesetzt

Tigers-Coach Tom Pokel hatte dem zuletzt gefeierten Philipp Dietl im Tor eine Pause gegeben und Neuzugang Tyler Parks aufgestellt. Der US-Amerikaner machte aber nach dem fünften Gegentreffer zu Beginn des Mitteldrittels Platz für Dietl.

Nur 15 Mann auf der Augsburger Bank

Danach kamen die Tigers gegen die Panther, die nur einen 15 Mann starken Minikader aufbieten konnten, zum Anschluss. Eine Wende gab es für die Straubinger aber nicht mehr. Die Tore für die Tigers erzielten Lampl, Eder (2) und Brandt. Die Tigers bleiben zunächst Tabellensiebter.

Nächstes Spiel steht schon an

Gelegenheit zu Wiedergutmachung haben die Straubing Tigers bereits am Dienstag. Dann spielen sie bei den Pinguins Bremerhaven.