Elfjähriger Schüler betrunken ins Krankenhaus eingeliefert

Anfang dieser Woche ist im Landkreis Freyung-Grafenau ein elfjähriger Schüler mit Verdacht auf eine Alkoholvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Er war betrunken in der Schule aufgefallen. Die Schulleiterin verständigte die Polizei.

Flasche Whiskey im Schnee auf Schulgelände versteckt

Die Beamten der Polizei in Grafenau im Bayerischen Wald ermittelten in dem Fall. Demnach hatte der Elfjährige am Vortag zusammen mit einem gleichaltrigen Mitschüler eine Flasche Jack Daniels in einem Supermarkt gestohlen. Die Buben vergruben daraufhin den Whiskey im Schnee auf dem Schulgelände, um das Getränk dort zu lagern, so die Polizei.

Polizei informiert Jugendamt

Wohl am darauffolgenden Tag füllten die beiden den Alkohol in Apfelschorleflaschen um. Bei einem der Buben wurden dann offenbar alkoholbedingte Ausfallerscheinungen in der Schule bemerkt. Er kam in ein Krankenhaus.

Die Polizei verständigte das Jugendamt und leitete auch ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls ein. Die Elfjährigen sind jedoch noch strafunmündig und haben deshalb laut Polizei "wohl nichts zu befürchten".