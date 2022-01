Impfpflicht in Krankenhäusern - Kann das funktionieren?

An der Arberlandklinik Viechtach wird gehämmert und gewerkelt. Noch sind die Baustelle und der Umbau möglich. Aber was ist nach dem 16. März? Denn ab da gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Das bedeutet: Nicht nur Pflegekräfte müssen geimpft sein, sondern auch Elektriker, Hausmeister oder Reinigungskräfte im Klinikum.

Impfpflicht im Gesundheitswesen gilt auch für Reinigungskräfte

Christian Schmitz ist Vorstand der Arberland-Kliniken und weiß, dass beispielsweise fünf von 22 Mitarbeitern im Reinigungsdienst in Viechtach ungeimpft sind – ein Viertel der Mitarbeiter: "Das führt dazu, dass wir die Leistung im Reinigungsbereich nicht so ausführen können, wie wir es für den Klinikbetrieb benötigen würden. Zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht – aber das würde drohen, wenn uns die Mitarbeiter wegfallen."

Besonders im Gesundheitswesen bedarf es sauber gereinigter und desinfizierter Behandlungs- und Operationsräume, so Schmitz. Und auch die Handwerker, die gerade am Umbau der Klinik arbeiten, müssten ab Mitte März geimpft sein, um weiterhin in der Klinik arbeiten zu dürfen.

Das stellt Krankenhäuser wie Viechtach vor Herausforderungen: Nicht nur die eigenen Klinik-Mitarbeiter wie Ärzte oder Krankenschwestern müssen einen Nachweis über die Impfung erbringen, sondern auch alle externen Dienstleister müssen abgefragt werden.

"Impfpflicht spaltet das Krankenhaus"

Bisher liegt die gesamte Impfquote im Viechtacher Klinikum bei 85 Prozent. Zwar werden dem Personal und deren Angehörigen Impfangebote gemacht – zwingen will und kann man in Viechtach aber keinen:

"Das Thema Impfpflicht, glaube ich, spaltet die Gesellschaft, das spaltet auch teilweise im Krankenhaus – deswegen versuchen wir keinen Druck auszuüben. Uns tut jeder Mitarbeiter weh, der uns verlässt, egal ob er in der Reinigung arbeitet, in der Küche, in der Pflege, ob es ein Mediziner oder eine Krankenschwester ist. Dementsprechend sind wir momentan wirklich auf jeden angewiesen, der bei uns arbeiten möchte und kann. Dementsprechend sehen wir die Impfpflicht im Gesundheitswesen eher als kontraproduktiv an, um die Patientenversorgung gewährleisten zu können." Christian Schmitz, Vorstand der Arberland-Kliniken

Geimpfte und ungeimpfte Krankenschwestern

Die Mitarbeiter müssen sich bald entscheiden: Impfen – ja oder nein. Stefanie Schweikl beispielsweise arbeitet auf der Intensivstation am Viechtacher Klinikum. Sie ist zum dritten Mal geimpft, wartet schon auf die vierte Impfung: "Ich habe alle Wellen miterlebt, ich habe viele junge Menschen sterben sehen, die nicht sterben hätten müssen, wenn sie geimpft gewesen wären. Deshalb vertrete ich das so. Anfangs war es traurig, weil keine Impfung zur Verfügung stand. Aber jetzt hat man es in der Hand, bitte Leute, lasst euch impfen."