Eishockey: Deutschland-Cup in Landshut – erstmals mit Frauen

Der traditionelle Deutschland-Cup im Eishockey: Erstmals findet das Turnier in diesem Jahr in Landshut statt – in der dortigen modernen Arena. Und das ist nicht die einzige Neuerung. Denn nicht nur Männer sind diesmal am Start, sondern auch Frauen.

Große Vorfreude bei den Frauen

Ein Quantensprung für das Frauen-Eishockey. "Die Freude ist natürlich riesengroß, ein Turnier parallel mit den Männern zu spielen, noch dazu in einer Eishockeystadt wie Landshut", freut sich Nationalspielerin Celina Haider auf diese ganz besondere Eishockeywoche. Die deutschen Frauen treffen ab Mittwoch auf Dänemark, Finnland und Tschechien.

Im Eröffnungsspiel duellieren sich ab 16.15 Uhr Tschechien und Finnland. Ab 19.45 Uhr dann startet das deutsche Frauennationalteam gegen Dänemark in das Turnier.