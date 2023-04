WM-Vorbereitung: DEB-Nationalmannschaft trainiert in Landshut

Die deutsche Eishockeynationalmannschaft bereitet sich bei einem Trainingslager in Landshut auf die Weltmeisterschaft im Mai vor. Beim Lehrgang in Niederbayern stehen auch zwei Testspiele auf dem Programm. Es geht zweimal gegen Österreich, am Donnerstag in Deggendorf (um 19.30 Uhr) und am Samstag in Landshut (17 Uhr).

Das könnte Sie auch interessieren: WM Vorbereitung in Landshut

Testspiele in Deggendorf und Landshut gegen Österreich

Das Testspiel in Deggendorf wird für Manuel Wiederer von den Adler Mannheim zu einem "Heimspiel". Der Angreifer stammt aus der Donaustadt. Weiter im Kader sind auch Luis Schinko (Wolfsburg) und Alexander Ehl (Düsseldorf), die beide aus Landshut stammen. Darüber hinaus tragen weiter Parker Tuomie und Mario Zimmermann von den Straubing Tigers das Trikot der DEB-Auswahl.

Zwei Niederlagen gegen Tschechien - Trainer unzufrieden

Die ersten beiden Testspiele gegen Tschechien hat das deutsche Team deutlich verloren. Nach dem 2:6 in Krefeld folgte ein 1:5 in Frankfurt. Bundestrainer Harold Kreis war folglich nicht zufrieden. Er bemängelte vor allem leichte Scheibenverluste, die zu Kontern führten. Deswegen legt Kreis beim Trainingslager in Landshut besonderes Augenmerk darauf, das Spielsystem weiter zu festigen. Besonderes Augenmerk wolle er auf das Über- und Unterzahlspiel seiner Mannschaft legen, so Kreis.

Ende der Woche wird zum Trainingslager in Landshut NHL-Star Nico Sturm erwartet. Der Augsburger spielt aktuell für die San José Sharks in der nordamerikanischen Profiliga. Einen Einsatz bei der Nationalmannschaft hatte er bisher nicht: "Er freut sich, dass er endlich mal das DEB-Trikot anziehen darf", sagte Kreis dem BR.