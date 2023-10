Eisenbahnkran in Brand: Erneut politisch motivierter Anschlag?

Was genau zu dem Feuer an einem Eisenbahnkran in Unterföhring bei München geführt hat, ist noch unklar. Der Kran ist stark beschädigt worden. Klar ist: Menschen wurden nicht verletzt. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben. War es wieder ein politisch motivierter Brandanschlag wie zuletzt im oberbayerischen Polling und weiteren im Großraum München?

Großeinsatz der Feuerwehren am Abstellgleis

Der Eisenbahnkran hatte auf einem Güterzug auf einem Abstellgleis in Unterföhring bei München gestanden. Kurz nach halb drei Uhr in der Nacht wurde die Feuereinsatzzentrale des Landkreises München alarmiert, weil der Eisenbahnkran im Flammen stand. Die Meldung löste einen Großeinsatz mehrerer Freiwilliger Feuerwehren und der Berufsfeuerwehr München aus. Obwohl der Bauzug beim Eintreffen in Vollbrand stand, konnte bereits nach einer Dreiviertelstunde der Einsatzzentrale "Feuer aus" gemeldet werden.

Beschädigte Hydraulikleitung sorgt für Probleme

2.000 Liter Öl mussten aus dem Tank abgepumpt werden, da eine Hydraulikleitung beschädigt worden war. Die Bahnstrecke zwischen Johanneskirchen und Ismaning wurde während der Löscharbeiten gesperrt. Insgesamt waren an dem Einsatz rund 100 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei beteiligt. Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen.

Im Sommer brannte es ganz in der Nähe

Die Brandstelle ist nur einen Kilometer vom Föhringer Ring entfernt, bei dem Unbekannte im Juli zwei Baumaschinen und Glasfaserkabel angezündet hatten. Eine Brücke über die Isar musste tagelang gesperrt werden. Die Polizei ermittelt seitdem wegen eines politisch motivierten Brandanschlags.

Brände auch in Polling und an einer Bahnstrecke

Anfang Oktober hatten ebenfalls unbekannte Täter mehrere Brände auf dem Gelände der künftigen Geothermieanlage im oberbayerischen Polling und der nahegelegenen Bahnstrecke Tüßling - Mühldorf gelegt. Etliche Baumaschinen wurden dabei zerstört, der Schaden beläuft sich auf 2,5 Millionen Euro. Die Ermittlungen in diesem Fall hat die Generalstaatsanwaltschaft München übernommen. Auch hier wird ein extremistischer Hintergrund vermutet.