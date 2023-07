Mutmaßliche Brandstiftung: Föhringer Ring bleibt weiter gesperrt

Ob der Föhringer Ring im Norden von München im Lauf des Dienstag wenigstens für Pkw freigegeben werden kann, wird derzeit geprüft. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass der Brand an der Herzog-Heinrich-Brücke vorsätzlich gelegt wurde. Er hat die Brücke so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sie für den Verkehr in beiden Richtungen zunächst komplett gesperrt wurde.

Weitere statische Untersuchungen notwendig

Nach Angaben eines Sprechers des Staatlichen Bauamts Freising wurde durch das Feuer ein Längsträger der Brücke beschädigt, so dass derzeit fraglich ist, wann die Isar-Überführung für den Verkehr wieder freigegeben werden kann. Demnach prüft die Behörde die Möglichkeit, am Dienstag im Lauf des Tages zumindest den Pkw-Verkehr auf der wichtigen Verbindung zwischen der A9 und dem Osten Münchens wieder zuzulassen. Ob Lkw die Brücke, die ohnehin erneuert werden sollte, überhaupt wieder befahren dürfen, hängt von weiteren statischen Untersuchungen des Bauwerks ab.

Längerfristige Sperrung für Schwerlastverkehr erwartet

Die Belastungen die durch den Lkw-Verkehr auf ein Brückentragwerk einwirken, sind um ein Vielfaches höher als die Belastungen aus dem Personenverkehr. Der Föhringer Ring wird daher für den Schwerlastverkehr über 7,5 Tonnen voraussichtlich noch so lange gesperrt bleiben müssen, bis detailliert untersucht wurde, ob Unterstützungsmaßnahmen für den geschädigten Stahlträger erforderlich sein werden. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, den Bereich des Föhringer Rings weiträumig zu umfahren und über die A 99 und den Mittleren Ring auszuweichen. Sobald der Föhringer Ring wieder für den Pkw-Verkehr freigegeben werden kann, werden Umleitungsstrecken für den Schwerlastverkehr größer 7,5 Tonnen ausgeschildert, so die Polizei.

Spezialbaumaschinen Opfer der Flammen

Am Samstagfrüh hatten unter der Brücke verlegte Datenkabelstränge und zwei Spezialbaumaschinen am Hochufer des Kanals gebrannt. Das Feuer griff auf den Unterbau der Herzog-Heinrich-Brücke über. Eine offizielle Schadenshöhe der Polizei liegt noch nicht vor, es dürften aber mehrere Hunderttausend Euro sein. Die Ermittler gehen aufgrund der Spurenlange inzwischen von Brandstiftung aus und bitten Zeugen um sachdienliche Hinweise.

Millionenschaden bei Anschlag auf Funkturm

Die Herzog-Heinrich-Brücke liegt nur wenige Meter südlich von der Leinthalerbrücke, die ebenfalls über die Isar und den Kanal führt. Im Dezember 2019 verübten dort Unbekannte einen Brandanschlag auf Datenleitungen mit einem Schaden von mehreren Hunderttausend Euro. In Sichtweite befindet sich auch der Funkmast des Bayerischen Rundfunks in Freimann, der im Mai 2020 Ziel eines Brandanschlags mit einem Millionenschaden war. Seit Jahren werden im Raum München immer wieder Kabelstränge und Mobilfunkmasten in Brand gesetzt, zuletzt Ende Mai in München-Harlaching, wo 26 Glasfasertrommeln zerstört wurden. Die Polizei vermutet die Täter im linksextremistischen Spektrum.