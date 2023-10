Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Nach Brandanschlägen in Oberbayern: Zeugen dringend gesucht

Nach Brandanschlägen in Oberbayern: Zeugen dringend gesucht

In Oberbayern verüben Unbekannte seit Jahren Brandanschläge auf Infrastrukturanlagen. Der Schaden geht in die Millionen. Zuletzt standen Baumaschinen bei Mühldorf in Flammen – und der Bahnverkehr war lahmgelegt. Polizei und Justiz suchen nach Zeugen.