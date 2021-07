Flächenversiegelung: Landshut will nach Unwetter reagieren

Nach dem verheerenden Unwetter am Dienstagabend in Landshut sind Vorwürfe hinsichtlich einer möglicherweise verfehlten Stadtplanung laut geworden. Der Leiter des Baureferats der Stadt Landshut, Johannes Doll, hat im Gespräch mit dem BR darauf reagiert.

Flächenversiegelung in Landshut schuld? Baudirektor kontert

Der Fokus der Stadt liege laut Doll mehr auf der Innen- als auf der Außenentwicklung. Das heißt, man versuche, bereits bestehende Strukturen nachzuverdichten und nicht Baugebiete in die Randgebiete der Stadt zu schieben.

Die vom Starkregen betroffenen Bereiche seien die Hanglagen Landshuts, die eher traditionell bebaut seien - ohne Nachverdichtung oder Neubaugebiete. An den Hanglagen gebe es unbebaute Bereiche, wo Schlammlawinen niedergegangen seien. Hier sei also die Bebauung nicht ausschlaggebend gewesen.

Weitere Schritte nötig

Dennoch müsse man auf die Folgen des Klimawandels stadtplanerisch reagieren, so der leitende Baudirektor. Man habe bereits in der Vergangenheit in Neubaugebieten Gründächer und Rückhaltemaßnahmen festgesetzt. Der Stadtrat habe dies mit einer Freiflächengestaltungssatzung für den Bestandsbebauungsbereich auf den Weg gebracht.

Man müsse aber auch andere Maßnahmen ergreifen, wie Rückhaltebecken, die vom Freistaat gefördert würden, sowie in den unbebauten Bereichen in Zusammenarbeit mit den Landwirten Strukturen schaffen, die ebenfalls Rückhaltefunktion einnehmen.