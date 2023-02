Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Flüchtlinge in Schwaben

Mit Beginn der russischen Angriffe auf die Ukraine vor genau einem Jahr hat eine große Flüchtlingsbewegung eingesetzt. Auch in Schwaben haben knapp 21.700 Ukrainer Zuflucht gesucht, zumindest sind so viele hier registriert. Weitere knapp 170 halten sich zurzeit noch in der Anlaufstelle im ANKER-Zentrum auf. Das teilte die Regierung von Schwaben auf BR-Anfrage mit.

Die meisten Ukraine-Flüchtlinge leben in Privatwohnungen

Ukrainische Kriegsflüchtlinge müssen kein Asylverfahren durchlaufen. Sie können selbst Privatwohnungen anmieten, die Kosten übernehmen Ämter, sofern die Geflüchteten Leistungen des Jobcenters oder des Sozialamtes beziehen. Geflüchteten, die auf dem privaten Wohnungsmarkt nicht untergekommen sind, wird ein Platz in staatlichen oder kommunalen Unterkünften zur Verfügung gestellt. In Schwaben sind derzeit zwei Drittel der ukrainischen Kriegsflüchtlinge in Privatwohnungen untergebracht, knapp 30 Prozent leben in dezentralen Unterkünften.

Mehr als 6000 ukrainische Kinder und Jugendliche in Schwaben

Aktuell sind in Schwaben knapp 6.300 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 21 Jahren aus der Ukraine gemeldet. An den Grundschulen werden die Kinder in den Regelklassen unterrichtet, an den weiterführenden Schulen sind derzeit 97 Brückenklassen eingerichtet. Ergänzend dazu können Jugendliche auch besondere Sprachförderklassen besuchen oder am Regelunterricht teilnehmen.

Geflüchtete in Augsburg: rund 700 sind arbeitslos

Laut Jobcenter Augsburg Stadt leben in Augsburg derzeit rund 2.500 Geflüchtete aus der Ukraine, die Bürgergeld beziehen, drei Viertel von ihnen sind Frauen. Knapp 1.800 der Kriegsflüchtlinge sind erwerbsfähig, laut Jobcenter sind knapp 700 von ihnen arbeitslos.

Ukraine-Flüchtlinge mit höherem Bildungsniveau als Deutsche

Im Jahr 2022 lag die Integrationsquote der Geflüchteten aus der Ukraine in Augsburg bei 15,8 Prozent. Das heißt konkret, 152 Geflüchtete haben eine sozialversicherungspflichtige Arbeit aufgenommen. Laut der Geschäftsführerin des Jobcenters Augsburg Stadt, Silke Königsberger, fällt das überwiegend hohe Qualifikationsniveau der Ukraine-Flüchtlinge auf. Ihr durchschnittliches Bildungsniveau sei höher als das der Bevölkerung in Deutschland, rund drei Viertel von ihnen haben einen akademischen Abschluss.

Zum Artikel: Bayerns Arbeitsmarkt profitiert von ukrainischen Geflüchteten

Integration ist noch schwierig – trotz guter Bildung

Allerdings gestalte es sich aufgrund der fehlenden Sprachkenntnisse bisher noch schwierig, die Menschen ihrer Qualifikation entsprechend zu integrieren. Vielmehr finden viele von ihnen bislang in Bereichen wie der Gastronomie und in der Reinigungsbranche einen Job. Erst im Laufe des Jahres sei damit zu rechnen, dass die Deutschkenntnisse vieler Geflüchteten ausreichten, damit sie dem Arbeitsmarkt tatsächlich zur Verfügung stehen.