Winterstürme in den USA bringen öffentliches Leben zum Erliegen

Ungewöhnlich heftige Winterstürme sind am Mittwoch über Teile der USA gezogen: In 280.000 Haushalte fiel der Strom aus, fast 1500 Flüge wurden abgesagt, selbst in normalerweise sonnigen Gegenden gab es Schnee-Warnungen. Gebiete wie Minneapolis und St. Paul in Minnesota, die ohnehin viel Schnee gewohnt sind, sollten sich auf historische Mengen einstellen.

An vielen Orten ist das öffentliche Leben nahezu zum Erliegen gebracht. Insbesondere war der Norden des Landes von dem Extremwetter betroffen. In North Dakota und South Dakota, Minnesota und Wisconsin blieben Schulen geschlossen, ebenso viele Büros und das Parlament in Minnesota. Die republikanische Gouverneurin von South Dakota, Kristi Noem, ordnete an, dass verschiedene Zweige der Verwaltung in Teilen des Staats geschlossen blieben. Die Angestellten arbeiteten von Zuhause aus. Einwohnerinnen und Einwohner wurden aufgefordert, sich von Straßen fernzuhalten. Für den Bundesstaat Minnesota warnte der Nationale Wetterdienst: "Der historische Wintersturm wird Reisen vermutlich unmöglich machen." Wer unbedingt reisen muss, soll im Auto eine Taschenlampe, Essen und Wasser mitnehmen.

Schneesturm in Wyoming: Womöglich tagelange Sperrungen

Praktisch jede Straße von Wyoming war betroffen. Das Verkehrsministerium des Staats warnte gar vor mehrtägigen Sperrungen. In den benachbarten Staaten war die Lage nicht viel besser. "Manchmal ist es unmöglich, mit Mutter Natur mitzuhalten", sagte Wade Kadrmas von der Autobahnpolizei North Dakota.

Im Pazifischen Nordwesten verhinderten starke Winde und heftiger Schneefall, dass Suchteams im Kaskadengebirge zu den Leichen dreier Kletterer vordrangen, die am Wochenende auf einem Berggipfel von einer Lawine erfasst worden waren. Zwei Experten des Lawinenzentrums für den Nordwesten wanderten jedoch am Mittwoch zu dem Unglücksort, um zu prüfen, ob die Bedingungen einen Bergungsversuch später in der Woche zulassen. Ein einjähriges Kind wurde lebensgefährlich verletzt, als in Boulder Creek, einer Gemeinde in den Santa Cruz Mountains südlich von San Francisco in Kalifornien, ein Redwood-Baum auf ein Haus stürzte. Das berichtete der Sender KTVU.

Winterstürme in den USA fordern immer wieder Tote, erst im Dezember waren b extremer Kälte und starkem Schneefall mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen

Starke Winde in Kalifornien, Rekordwärme in mittelatlantischen Staaten

In Kalifornien hingegen waren starke Winde das größte Problem. Sie sorgten dafür, dass Bäume umstürzten und Stromleitungen zusammenbrechen. Bis Mittwochnachmittag waren nach Angaben der Webseite PowerOutage.us mehr als 88 000 Stromkunden von der Versorgung abgeschnitten. Für die kommenden Tage rechneten Meteorologen weiterhin mit ungemütlichen Wetterverhältnissen.

In anderen Teilen des Landes kam es derweil zu gegensätzlichen Wetterextremen: Von den mittelatlantischen Staaten bis nach Florida wurde teils Rekordwärme für den Jahreszeitpunkt verzeichnet.

Mit Informationen von AFP und AP