Wie die Verteilung von Geflüchteten in Bayern funktioniert

Die Landkreise sind dann verantwortlich dafür, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. So erwartet auch der Landkreis Augsburg in den kommenden Wochen etwa 300 Geflüchtete aus der Ukraine – und weitere Asylbewerbende. Im Gablinger Industriegebiet wurde deswegen ein ehemaliges Impfzentrum zur Notunterkunft für Geflüchtete umgebaut.

Außerdem soll direkt daneben ein Containerdorf entstehen. Ein geeigneter Ort, meint die Bürgermeisterin von Gablingen, Karina Ruf. "Klar: wenn in einem Wohngebiet plötzlich dann 20 Leute in einem Haus untergebracht werden, dass das in der Nachbarschaft nicht gut ankommt, ist mir schon klar." An dieser Stelle dagegen biete es sich an. Die Leute seien hier auch gut untergebracht und an den ÖPNV angebunden, so die Bürgermeisterin.

Ehemalige Impfzentren als Notunterkünfte

Auch in Maktoberdorf im Landkreis Ostallgäu sowie im oberbayerischen Freising wurden ehemalige Impfzentren in Notunterkünfte umgewandelt. Die Landkreise müssen nun auch wieder vermehrt nach dezentralen Unterkünften suchen, also kleineren Wohneinheiten. Nach 2016 wurden diese eigentlich "sukzessive abgebaut", erklärt die Regierung von Unterfranken. Anfang 2017 standen im Bezirk noch 659 dezentrale Unterkünfte zur Verfügung. Vor einem Jahr waren es nur noch 125, jetzt sind es wieder mehr als doppelt so viele: 275 dezentrale Unterkünfte.

Ventsislav aus Krywyj Rih ist zunächst mit 43 anderen Geflüchteten aus der Ukraine in einer großen mobilen Halle untergebracht, in der insgesamt 120 Menschen Platz haben. Die Stadt Wertingen habe sie gern aufgestellt, so Bürgermeister Willy Lehmeier. "Der Landrat hat auf die kritische Situation hingewiesen. Und wir haben natürlich sehr, sehr gerne geholfen."

Der Landkreis kann so seine Aufnahme-Quote insgesamt zumindest zu 88 Prozent erfüllen. Obwohl der Geflüchtete Ventsislav nicht unbedingt nach Wertingen wollte, versucht auch er das Beste aus seiner Situation zu machen: "Ich warte, lerne die Sprache, arbeite und versuche, meine Familie hierher zu holen." Er hofft auf einen der 35 freien Wohnungsplätze im Landkreis.

Wohnungsnot: Landrat sieht "Grenze des Machbaren"

Für weitere neue Plätze ist der Landrat von Dillingen, Markus Müller, auf Angebote von Kommunen und Privatpersonen angewiesen. Doch die Reaktionen der Kommunen seien verhalten, "weil es natürlich überall Wohnungsnot gibt“, meint Müller. Er habe alle bisherigen Optionen geprüft, mittlerweile 80 dezentrale Wohnungen angemietet. Außerdem gibt es fünf Gemeinschaftsunterkünfte und die neue mobile Halle im Landkreis. So sind insgesamt 1.100 Flüchtlinge – nicht nur aus der Ukraine - untergebracht. "Wir sind an der Grenze des Machbaren", bleibt das Fazit des Landrats.

Alle Zahlen basieren auf dem Stand vom 15. Februar 2023.