Druck-Panne: Würzburger warten Wochen auf Briefwahlunterlagen

Neuer Landtag und neue Bezirkstage: Über ihre Zusammenstellung entscheiden Bürgerinnen und Bürger in Bayern am 8. Oktober – oder vorab über Briefwahl. In Würzburg hat es bei der Versendung dieser Unterlagen aber eine Panne gegeben.

Etwa 3.000 Wahlscheine nicht ordnungsgemäß gedruckt

Ein technisches Problem im Würzburger Wahlamt hat dazu geführt, dass viele Bürger in der Stadt ihre beantragten Briefwahlunterlagen nicht erhalten haben. Wie die Stadt auf Anfrage von BR24 mitteilt, sei ein Druckauftrag von etwa 3.000 Wahlscheinen nicht ordnungsgemäß gedruckt worden. In der vergangenen Woche habe die Stadt Würzburg ein elektronisches Programm-Protokoll abgerufen und kontrolliert. Dabei wurde der Fehler ersichtlich. Ein Abgleich zwischen den postalisch eingelieferten Briefwahlunterlagen mit den bestehenden Antragsdaten habe den Mangel bestätigt, so die Stadt.

Unterlagen werden nachbearbeitet und verschickt

Wie nun ermittelt wurde, kam es Anfang September an einem Tag zu einem technischen Problem im Wahlamt, sodass einer der bearbeiteten Druckaufträge mit Wahlunterlagen nicht vollständig gedruckt wurde. Jetzt hat das Wahlamt in der vergangenen Woche und am Wochenende alle individuellen Anträge auf Briefwahl ordnungsgemäß nachbearbeitet und versandt. Das Verfahren wurde mit der Wahlkreis- und Landeswahlleitung abgestimmt.

Bis Mitte der Woche soll die Bearbeitung aller Briefwahlunterlagen auf dem aktuellen Stand sein. Die Empfänger der verspäteten Unterlagen erhalten mit den Wahlunterlagen ein Erklärungs-, beziehungsweise Entschuldigungsschreiben. Wie das Wahlamt mitteilt, können auch alle am Wahltag verhinderten Wählerinnen und Wähler neben dem Briefwahlantrag schon heute direkt im Rathaus ihre Stimme abgeben.