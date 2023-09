Neue Typklassen 2024: Für wen die Kfz-Versicherung teurer wird

Für 70 Prozent der Autos und 29,4 Millionen Besitzer soll bei der Typklasse im nächsten Jahr alles beim Alten bleiben. 7,4 Millionen Fahrzeuge werden hingegen in eine neue Typklasse eingeordnet. Wobei es für Haftpflicht, Teil- und Vollkaskoversicherung jeweils eigene Einstufungen gibt.

Für wen wird die Kfz-Versicherung teurer, für wen günstiger?

Wer ein Auto besitzt, mit dem andere Autofahrer häufig Unfälle haben und dabei auch noch besonders teure Schäden verursachen, muss bei der Typklasse für das Fahrzeugmodell viel bezahlen. Vor allem für einige SUV und Oberklasse-Modelle soll es dem ADAC zufolge 2024 Aufpreise geben.

Für 5,4 Millionen Autofahrerinnen und Autofahrer könnte es rein vom Fahrzeug her aber günstiger werden.

Preise auch von Regionalklasse und Inflation abhängig

Die Versicherung entscheidet bei den Beiträgen auch nach vielen anderen Kriterien. Beispielweise spielt die Regionalklasse eine Rolle, also die Frage, ob das Auto in einem ländlichen Zulassungsbezirk oder in der Stadt angemeldet ist, wo es eher teurer ist.

Wegen der allgemeinen Inflation und der stark gestiegenen Werkstattpreise hat die Branche aber generell höhere Prämien angekündigt.

Wie sinnvoll ist ein Versicherungswechsel?

In der jährlichen Wechselperiode mit der Kündigungsfrist in der Regel zum 30. November können Versicherte vor allem übers Internet versuchen, Kosten zu sparen. Online-Tarife bieten meist die günstigste Lösung für das eigene Auto. Gerade in der Kfz-Versicherung werden Neukunden und Wechselwillige stark bevorzugt.

Wer als Altkunde einfach im bestehenden Tarif bleibt, verpasst in der Regel viele Vergünstigungen und Preisvorteile.

Höhe der Selbstbeteiligung überprüfen

Der Geldratgeber "Finanztip" rät Verbraucherinnen und Verbrauchern in der Kaskoversicherung den Selbstbehalt zu überprüfen. Eine sinnvolle Selbstbeteiligung in der Teilkaskoversicherung betrage 150 oder 300 Euro.

Die Kosten für die Versicherung ließen sich dadurch meistens um mehr als 20 Prozent senken. Kleinere Schäden seien dann jedoch selbst zu tragen. Vorsichtiges Fahren sei dann umso wichtiger.

Sparen mit Telematik-Tarif

Bei Telematik-Tarifen beobachtet ein Sensor im Fahrzeug via GPS und in Verbindung mit einer Smartphone-App die täglichen Fahrten. Nur wer defensiv und vorausschauend fährt und deshalb wenig bremsen muss, ruckartige Lenkbewegungen vermeidet und sich möglichst an Geschwindigkeitsbegrenzungen hält, kann davon richtig profitieren.

Für möglichst "vorbildliche" Autofahrer sind laut ADAC mit einem Telematik-Tarif bis zu 30 Prozent Ersparnis möglich.