Fünf Männer bei Drogenrazzia in der Oberpfalz verhaftet

Weil sie mit Marihuana und Kokain gehandelt haben sollen, sind in der Oberpfalz fünf Männer verhaftet worden. Wie das Zollfahndungsamt mitteilte, durchsuchten Beamte am Dienstagmorgen acht Wohnungen und zwei Gaststätten in der Oberpfalz und eine Wohnung in München.

Achtköpfiger Drogenhändler-Ring dealte mit Marihuana

Die fünf Personen im Alter zwischen 20 und 35 Jahren sind in Untersuchungshaft. Sie sollen zu einer achtköpfigen Gruppe gehören, die im Verdacht steht, seit März 2022 rund 20 Kilogramm Marihuana an- und weiterverkauft zu haben. Laut einem Sprecher entspricht diese Menge im Straßenverkauf einem geschätzten Wert von rund 200.000 Euro. Die Gruppe soll außerdem mit kleineren Mengen Kokain gehandelt haben.

Gaststätte in Weiden wohl Zentrale für Drogenhandel

Bei den Durchsuchungen stellten die Fahnder unter anderem kleine Mengen Marihuana, rund 5.500 Euro Bargeld sowie Handys, Tablets und Notebooks sicher. Außerdem fanden sie Verpackungsmaterial, Waagen und Vakuumiergeräte, die die Gruppe verwendet haben könnte, um die Drogen abzupacken und zu verteilen. In einer Weidener Gaststätte hat die Gruppe die Drogen mutmaßlich zwischengelagert und weiterverkauft. Ein 26-Jähriger aus München soll als Lieferant des Rauschgifts fungiert haben.

Zufallsfund: Beschuldigter hatte Hunderte Briefe im Keller

Bei einem der Festgenommenen fanden die Beamten im Keller zudem mehrere hundert Briefe, teilte ein Sprecher des Zollfahndungsamtes München mit. Der Mann ist Postbote und hat die Briefe offenbar nicht ausgetragen.