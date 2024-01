Drei Kandidatinnen bewerben sich als 66. Fränkische Weinkönigin

Prinzessinnen sind sie bereits alle – Weinprinzessinnen in ihren Heimatorten. Jetzt wollen sie Königin werden und zwar Fränkische Weinkönigin: Anne Gümpelein aus dem Oberen Ehegrund (Lkr. Neustadt an der Aisch), Lisa Lehritter aus Frickenhausen am Main (Lkr. Würzburg) und Laetitia Stockmeyer aus Oberschwarzach (Lkr. Schweinfurt). Einen Monat lang konnten sich potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt bewerben, jetzt ist die Frist dafür abgelaufen.

Bewerberinnen müssen zahlreiche Voraussetzungen erfüllen

Bewerben für das Amt der Fränkischen Weinkönigin konnten sich Frauen aus fränkischen Weindörfern, aus Winzerfamilien, aktuelle und ehemalige Weinprinzessinnen oder junge Frauen mit abgeschlossener fachbezogener Berufsausbildung (z.B. Winzerin, Weintechnologin etc.). Sie müssen mindestens 18 Jahre alt und unverheiratet sein sowie einen gültigen Führerschein haben. Darüber hinaus sollten die Bewerberinnen über entsprechendes Fachwissen zu Weinbau, Kellerwirtschaft und Vermarktung verfügen – so steht es auf der Homepage des Frankenweins.

Auch Männer durften sich bewerben

Prinzipiell ist dort immer nur von Frauen die Rede, männliche Bewerber seien aber mitgemeint, könnten sich ebenfalls bewerben, hätten dies aber nicht getan, so die Gebietsweinwerbung Frankenwein-Frankenland GmbH und der Fränkische Weinbauverband.

Warum es nur drei Bewerberinnen für dieses repräsentative Amt gibt, ob viele keine Lust haben, mit einem Krönchen auf dem Kopf in Menschenmengen unterwegs zu sein oder der Umfang der Tätigkeiten vielen zu viel ist, darüber lässt sich nur spekulieren.

2022: Zunächst keine Bewerberin gefunden

Aktuell hat Eva Brockmann aus Haibach das Amt inne. Nachdem 2022 die Wahl verschoben werden musste, weil sich zunächst keine Bewerberin gefunden hatte, meldeten sich doch noch drei Kandidatinnen – darunter Eva Brockmann, die sich schließlich auch durchsetzte. Durch die verspätete Wahl hatten die Verantwortlichen der Gebietsweinwerbung und des Fränkischen Weinbauverbands Brockmann eine Verlängerung ihrer Amtszeit angeboten, was sie auch angenommen hatte. Somit fand im Jahr 2023 keine Wahl zur Fränkischen Weinkönigin statt, sondern erst wieder 2024. Im September 2023 wurde Eva Brockmann außerdem zur Deutschen Weinkönigin gewählt.

Welche der drei Bewerberinnen die diesjährige Fränkische Weinkönigin wird, entscheidet sich am 22. März 2024 bei der Wahl in der Stadthalle am Schloss in Aschaffenburg. Die amtierende Fränkische Weinkönigin Eva Brockmann wird die Siegerin krönen.

Künftige Königin erwarten rund 400 Termine

Laut Haus des Frankenweins erwartet die kommende Weinkönigin eine erlebnisreiche Amtszeit: Sie wird in Franken und darüber hinaus den Frankenwein vertreten. Rund 400 Termine absolviert die Fränkische Weinkönigin während ihrer Amtszeit und trifft dabei Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Medien.

Die drei Kandidatinnen

Anne Gümpelein ist 22 Jahre alt und kommt aus der Weinbaugemeinde Oberer Ehegrund. Die Weinprinzessin und Absolventin des Studiengangs International Business engagiert sich als Jugendmitarbeiterin und im lokalem Weinbauverein. Ihre Hobbys sind Standardtanz und Skifahren.

Lisa Lehritter ist 24 Jahre alt und kommt aus der Weinbaugemeinde Frickenhausen am Main. Die Weinprinzessin und Absolventin des Studiums der Internationalen Weinwirtschaft ist derzeit im Onlinemarketing und E-Commerce tätig. Ihre Hobbys sind backen, lesen und reisen.

Laetitia Stockmeyer ist 23 Jahre alt und kommt aus der Weinbaugemeinde Markt Oberschwarzach. Die studierte Bauingenieurin beweist als fünfte Oberschwarzacher Weinprinzessin, Schriftführerin des Weinbauvereins und als Teil des Weinfestteams ihre Leidenschaft für den Frankenwein.