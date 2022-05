Stolzer Empfang: Der erste Tag als neue Fränkische Wein-Königin

Am Freitagabend wurde die 23-jährige Eva Brockmann in Würzburg zur neuen Symbol- und Werbefigur des Frankenweins gekürt. Die gelernte Winzerin trägt seitdem die Krone der Fränkischen Weinkönigin. Nach der Wahl ging es direkt in die Klinik zu ihrer Oma. Wegen einer Augenoperation konnte die Großmutter die große Gala im Würzburger Vogel Convention Center nicht verfolgen. Sie sei jedoch über den Livestream von BR24 bestens informiert gewesen und sehr stolz auf ihre Enkelin.

Antrittsbesuche auf Weinfest und bei Ministerin

Gemeinsam mit ihren Eltern, ihrer Schwester und Freunden startete Eva Brockmann mit einem Brunch in den Tag nach der Wahl. Noch immer treffen viele Glückwünsche ein. Im Kalender ihres Diensthandys sind ihre nächsten Termine vermerkt: Für Sonntag steht der Besuch auf dem Nordheimer Weinfest an, und am Montag fährt sie mit Weinbaupräsident Artur Steinmann nach München zum Antrittsbesuch bei der Bayerischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU).

Empfang der Feuerwehr mit Leiterwagen

Ihre Liebe zum Rebensaft hat Eva Brockmann in Großwallstadt im Landkreis Miltenberg entdeckt: Als 16-Jährige machte sie ein Praktikum im Weingut Giegerich. Hier feierte sie nun am Samstag, 24 Stunden nach ihrer Wahl, einen Empfang. Die Feuerwehr aus Haibach im Landkreis Aschaffenburg rückte mit dem Leiterwagen nach Großwallstadt aus. Eva Brockmann stieg mit ihren zwei Mitbewerberinnen und der ehemaligen Fränkischen Weinkönigin in den Korb. Gemeinsam wurden sie in luftige Höhe gehoben und hatten dort oben einen innigen Moment für sich nach der aufregenden Wahl der 65. Fränkischen Weinkönigin.