Drei Jahre nach "Querdenker"-Aktion: Berufungsprozess startet

Dreikönigstag 2021: Ein ICE fährt auf der Strecke der Werntalbahn zwischen Waigolshausen im Landkreis Schweinfurt und Gemünden im Landkreis Main-Spessart. Plötzlich leitet der Zugführer eine Schnellbremsung ein. Er hatte eines der Transparente entdeckt, die mutmaßliche "Querdenker" über die Bahntrasse gespannt hatten.

Der Zug kommt rechtzeitig zum Stehen. Niemand wird verletzt, auch nennenswerte Schäden am Zug blieben aus. Der ICE hatte jedoch eine Verspätung von mehr als vier Stunden, die Bahn schätzte den Schaden durch die Verzögerung auf etwa 37.000 Euro, sagte einer der Ermittler im Prozess. Ein Mann und eine Frau werden dafür verurteilt.

Berufungsprozess mehrmals verschoben

Jetzt stehen die beiden Verurteilten erneut vor Gericht, drei Jahre nach der Aktion. Dieses Mal vor dem Landgericht Würzburg. Dort beginnt heute die Berufungsverhandlung. Bereits zweimal musste diese auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Grund für die erste Absage war, dass eine Verteidigerin erkrankt war. Später ließ sie sich von ihrem Mandat entbinden.

Im Dezember 2022 hatte das Amtsgericht Gemünden den zur Tatzeit 38-jährigen Mann wegen fahrlässigen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Die damals 61-jährige Frau erhielt eine Strafe von neun Monaten auf Bewährung. Beide Angeklagten äußerten sich im Prozess nicht zum Vorfall. Ihre Verteidiger forderten Freisprüche und bestritten eine Tatbeteiligung ihrer Mandanten.

Störaktion aus dem "Querdenker"-Spektrum

Das Amtsgericht Gemünden sah es als erwiesen an, dass die beiden an der Plakataktion im Landkreis Main-Spessart beteiligt waren. Die Plakate waren an Holzlatten befestigt. Aufschrift: "Achtung Gleisbruch", "Letzte Warnung Gleisbruch" oder "Dieses Mal Fake". Die Aktionen sollen nach Angaben der Ermittler in Zusammenhang mit einem sogenannten "D-Day 2.0" gestanden haben. Zu diesem hatten Personen aus dem "Querdenker"-Spektrum im Vorfeld des 6. Januar 2021 aufgerufen. An verschiedenen Orten im Bundesgebiet gab es an diesem Datum Störaktionen, zum Beispiel Versuche den Straßenverkehr zu behindern.