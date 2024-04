"Einfach heiraten" – am 24.04.24 in vielen evangelischen Kirchen

Viele haben ihre Hochzeit lange geplant und heiraten am 24.04.24, weil sich das Datum so gut merken lässt. Doch auch ohne großen Aufwand können Paare heute kirchlich heiraten oder sich einen kirchlichen Segen für ihre Liebe geben lassen. Denn zum zweiten Mal bietet die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern die Aktion "einfach heiraten" an. In diesem Jahr beteiligen sich auch in Mittel- und Oberfranken deutlich mehr Gemeinden als noch im vergangenen Jahr.

Heiraten für Kurzentschlossene

Die Aktion "einfach heiraten" richtet sich sowohl an bereits standesamtlich Verheiratete als auch an Frischverliebte, Jubelpaare und queere Paare. In den Kirchen stehen Pfarrpersonal, Blumenschmuck, musikalische Begleitung und mancherorts sogar Sekt, Kaffee und Kuchen bereit. Pro Trauung sind etwa 20 Minuten vorgesehen. Mit dem Vorgespräch mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer und Sektempfang sollen die Paare etwa 90 Minuten Zeit einplanen. In vielen Kirchen sind Voranmeldungen möglich, aber nicht unbedingt notwendig, auch Kurzentschlossene können einfach vorbeikommen, heißt es aus den Gemeinden.

Kirche rechnet mit viel Zuspruch

Damit die Hochzeit rechtlich gültig ist, müssen die Paare allerdings schon standesamtlich getraut sein. Wenn einer der Partner evangelisch ist, kann die Trauung dann als kirchliche Hochzeit in das Kirchenbuch eingetragen werden. Nach dem bereits im vergangenen Jahr gut angenommenen Angebot, bei dem an manchen Orten bis in die Nacht hinein getraut wurde, rechnet die evangelische Kirche in diesem Jahr mit noch mehr Zuspruch. Sollte der Andrang groß sein, könnte es auch zu Wartezeiten kommen. In diesem Jahr beteiligen sich aber deutlich mehr Kirchengemeinden in Franken an der Aktion "einfach heiraten".

17 Kirchen in Mittel- und Oberfranken nehmen teil

An 17 Orten in Ober- und Mittelfranken können Paare sich auch ohne Termin spontan einen Segen für ihre Liebe geben lassen. Die Orte sind in Mittelfranken: die Johanneskirche in Abensberg, Rieterkirche St. Marien in Absberg, Schwanenritterkapelle in Ansbach, Evangelische Studierendengemeinde Erlangen, St. Michael in Fürth, Stadtkirche in Neustadt an der Aisch, St. Lorenz in Nürnberg, St.-Jakobs-Kirche in Rothenburg ob der Tauber, Stadtkirche und Dreieinigkeitskirche in Schwabach sowie St. Rochus in Zirndorf.

In Oberfranken finden die Trauungen in folgenden Gemeinden statt: Stephanskirche in Bamberg, St.-Michaelskirche in Creußen, Dreieinigkeitskirche in Gräfenberg, Jakobuskirche in Herreth, St. Lorenz in Hof sowie die Stadtkirche St. Peter und Paul in Münchberg.

Bayernweit machen 47 Kirchengemeinden mit. Die Gemeinden und die genauen Zeitfenster finden sich auf der Webseite der Evangelischen Kirche Bayern (externer Link).