Ukrainische Offensive: Längst im Gange - nur nicht wie erwartet?

Kämpfe um Saporischschja

Ein Abschnitt, an dem eine Offensive mit Bodentruppen beginnen könnte, ist die Region Saporischschja, in der auf russisch kontrolliertem Gebiet auch das größte Atomkraftwerk Europas liegt. Aus der Region werden vermehrt Kämpfe gemeldet und Russland hat begonnen, Zivilisten von dort in Sicherheit zu bringen. Die Ukraine wirft Moskau vor, die Menschen gar nicht schützen zu wollen, sondern sie an gefährdete Orte zu bringen, um sie als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen.

Russische Offensive?

Die russischen Truppen sind nach Einschätzungen westlicher Analysten für eine eigene groß angelegte Bodenoffensive aktuell zu schwach und haben ebenfalls Nachschubprobleme. Sie sind allerdings, nach Ansicht der Experten, sehr wohl auf die Verteidigung ihrer Linien vorbereitet. Die russische Armee greift unterdessen weiterhin Ziele in vielen Teilen der Ukraine aus der Luft an. Zuletzt wurden erneut zahlreiche solcher Attacken gemeldet, bei denen es nach ukrainischen Angaben auch wieder Todesopfer gab.

Audio: Das Warten auf die Gegenoffensive