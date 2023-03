Diversität im Kino: Wer darf und sollte welche Rollen spielen?

Offen schwule Schauspieler spielen ein schwules Pärchen im jüngsten Shyamalan-Thriller

kinokino, das Filmmagazin des BR Fernsehens, hat dazu M. Night Shyamalan, Regisseur von Kassenhits wie "The Sixth Sense" befragt. Shyamalan sagt: "Kniffliges Thema. Einerseits sollte man Möglichkeiten schaffen. Andererseits will man nicht herablassend sein und sagen: Wir haben da jemandem eine Chance gegeben. Die Person kann es zwar nicht so gut, aber egal: Hauptsache, Quote erfüllt."

Shyamalan besetzt viele Rollen gerne authentisch. In seinem aktuellen Thriller "Knock At The Cabin" gibt es ein homosexuelles Paar, verkörpert von zwei offen schwulen Schauspielern. In diesem Fall eine Selbstverständlichkeit, aber wie eng werden die Grenzen für die Schauspiel-Branche künftig gesteckt? Schauspieler Florian David Fitz - er spielte 2022 in "Oskars Kleid" den Vater eines Jungen, der lieber ein Mädchen sein will - steht der neuen Entwicklung positiv gegenüber.

Florian David Fitz:

"Der Kern da drin ist: Lass mal die Leute hervorholen, die nicht zum Zug kommen. Wunderbar, let’s do it! Such nach den Leuten! Ich hätte keine von den Rollen spielen können. Ich hätte den Vincent ('Vincent will Meer', 2010) nicht spielen können, der hatte Tourette. Ich hätte Gauß in 'Die Vermessung der Welt' nicht spielen können, denn ich bin kein Mathematik-Genie. Ich hätte 'Hin und weg' nicht spielen können, denn ich habe kein ALS, ich will keine Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Nichts davon hätte ich spielen können. Ich könnte mein eigenes, langweiliges Leben spielen, aber das wissen wir doch alle, ist doch ein Schmarrn."