Knappes Bauland in Bayern: "Die ziehen ins Haus der Eltern"

Noch sieht es an manchen Stellen aus wie auf einer Baustelle: Auf der Kommode im Arbeitszimmer liegt Dämmmaterial, am Boden stehen ein paar Eimer Wandfarbe. Bald wollen Sonja Dünkel und ihr Mann Michael in ihre Wohnung in Kiefersfelden einziehen. Die beiden haben den Dachboden im Haus der Familie ausgebaut.

Hier wohnen drei Generationen zusammen, erzählt Michael Dünkel: "Wir sind ein klassisches Mehrgenerationenhaus, wo jede Generation das eigene Stockwerk hat. Und das funktioniert ganz gut." Das Ehepaar hat das Dachgeschoss um Gauben erweitert, um so mehr nutzbare Wohnfläche zu schaffen. An der Grundfläche des Hauses hat sich Dünkel zufolge nichts geändert – die nutzbare Wohnfläche aber ist größer geworden.

Kein neues Bauland in Kiefersfelden

Neues Bauland gebe es in Kiefersfelden nicht, sagt Bürgermeister Hajo Gruber von der Unabhängigen Wählergemeinschaft. Die Gemeinde wolle die Natur im Inntal schützen und nicht weiter versiegeln. Vielmehr sollen vorhandene Häuser leichter ausgebaut werden können. Die Gemeinde Kiefersfelden hat im vergangenen Jahr beschlossen, dass Dachgauben bis zu einem bestimmten Maß ohne Genehmigung vergrößert werden könnten.