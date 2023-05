Streit um Drag-Lesung: Die "Library Wars" kommen nach Bayern

Jeder kennt das Lied, das Pippi Langstrumpf in den 70er-Jahre-Fernseh-Verfilmungen der Astrid-Lindgren-Bücher singt: "Zwei mal drei macht vier, / widewidewitt und drei macht neune, / ich mach mir die Welt, / widewide wie sie mir gefällt." Auf dieses beliebte Lied "Hey, Pippi Langstrumpf" spielt der Titel jener für 13. Juni angekündigten Veranstaltung in der Münchner Stadtteilbibliothek Bogenhausen an, die derzeit vorabskandalisiert wird: "Wir lesen euch die Welt, wie sie euch gefällt" heißt die "Drag-Lesung" mit der Drag Queen Vicky Voyage, Drag King Eric BigClit sowie der trans* Jungautorin Julana Victoria Gleisenberg.

Letztere ist die 2009 geborene Verfasserin der 2021 veröffentlichten Broschüre "Julana – Endlich ich! Mein Weg vom Jungen zum Mädchen" – ein Selbsterfahrungsbericht über das Thema Geschlechtsdysphorie. Julana kam als Junge zur Welt, fühlte sich aber nie als solcher. Seit 2021 ist sie offiziell vom Staat anerkannt ein Mädchen. Laut Münchner Abendzeitung lebt sie "in einer kleinen Stadt im Allgäu am Rande von Bayern".

Kein Travestie-Programm für Erwachsene

Die Stadtteilbibliothek Bogenhausen ist aufgrund der Ankündigung dieser Lesung ins bundesweite Rampenlicht geraten. Aufgrund der irrigen Mutmaßungen darüber, was in der Bibliothek geplant sei, sah sie sich zu einer Stellungnahme veranlasst: "Unser breit aufgestelltes Programm richtet sich an eine vielfältige Stadtgesellschaft. Daher haben wir auch Lesungen zum Thema Diversität im Programm. In diesem Fall handelt es sich um ein Angebot für Familien mit Kindern ab 4 Jahren. Es werden altersgerechte Bilderbücher vorgelesen. Im Vordergrund stehen Themen wie Rollenwechsel und Verkleidung, die Kinder in diesem Alter sehr beschäftigen. Es liegt im Ermessen der Eltern, diese Veranstaltung mit ihren Kindern zu besuchen. Wir bedauern, dass die Künstler*innen-Namen der Beteiligten und die Berichterstattung in der BILD den Anschein erwecken, als würde ein Travestieprogramm für Erwachsene dargeboten. Dies war nie geplant."

Eric BigClit äußert sich gegenüber dem BR bestürzt über die "schlimmen Unterstellungen" und den "Hass", der ihr entgegenschlägt: "Ich selber bin eine genderfluide Person, d.h. ich fühle mich zwischen den Geschlechtern zuhause. Das ist eigentlich was Wunderschönes und überhaupt nichts, was ich irgendwem aufdrücken möchte, weil ich das eigentlich sogar umgekehrt kenne, dass man mir irgendwas anerziehen wollte, was ich in meinem Herz, in meiner Seele nicht bin – es liegt mir mehr als fern, so etwas mit anderen Menschen zu machen, weil ich es schwer übergriffig, grausam und zerstörerisch finde. Es geht v.a. bei Kinderbuchlesungen darum, Märchen vorzutragen in total süßen, vielleicht auch Disneyoutfits. Ich verbinde da was sehr Positives aus meiner Kindheit damit. Diese schöne Zeit möchte ich weitergeben. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan vom 'Kleinen Prinzen' und um das geht’s. Menschen verkleiden sich generell gern und haben Freude und Spaß dran." Um die Vorurteile und Vorbehalte abzubauen, brauche es noch "viel Aufklärung und Hilfe".

In Wien Demos und Gegendemos bei Drag-Lesung

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Drag-Lesung wie die für München angekündigte für Wirbel sorgt und moralische Panik geschürt wird. Am 16. April erst hatten sich in Wien bei einer Kinderbuchlesung der Drag Queen Freya Van Kant in der "Villa Vida" Demonstrationen für und gegen die Lesung formiert.

Unter den Gegnern: Vertreter der FPÖ sowie der Identitären Bewegung um den rechtsextremen Aktivisten Martin Sellner. Wie nun in München forderten Politiker damals, die Lesung abzusagen, weil hier "eine inakzeptable Frühsexualisierung von Kleinkindern" stattfinde (so der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp).