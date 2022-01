Donau-Polder Wörthhof: Bewohner haben Angst um ihre Häuser

Es ist ein regnerischer Tag. Das Wasser läuft in Strömen durch die Regenrohre an den Häusern und Scheunen auf dem Hof von Johannes Gerl. Mitte des 17. Jahrhundert wurde der Weiler Wörthhof das erste Mal urkundlich erwähnt, sagt der Öko-Landwirt, der hier mit seiner Lebensgefährtin und seinen Eltern lebt. Eine lange Geschichte, mit der es aber schon in etwa zehn Jahren vorbei sein könnte.

30 Millionen Kubikmeter Wasser, 10 Meter hoch

Wörthhof besteht nur aus wenigen Wohnhäusern und liegt einsam mitten in einer großen freien Fläche. Ringsherum sind nur Felder, viele davon bewirtschaftet Gerl selbst. In einigen hundert Metern Entfernung ist der Damm der Donau selbst im strömenden Regen zu erahnen. Geht es nach den Plänen der Staatsregierung soll hier etwa im Jahr 2031 der Flutpolder Wörthhof entstehen. Ein Becken mit der Fläche des Tegernsees, das im Fall eines extremen Donau-Hochwassers rund zehn Meter hoch geflutet werden soll. 30 Millionen Kubikmeter Wasser soll das Bauwerk schlucken können. Laut einer Studie des Umweltministeriums könnte damit der Hochwasserscheitel flussabwärts gesenkt werden: in Straubing um rund 40 Zentimeter, in Deggendorf noch um etwa 20 Zentimeter so die Studie.

Anwohner kritisieren Kommunikation der Verantwortlichen

Was eine Verbesserung des Hochwasserschutzes für viele Menschen flussabwärts bewirken soll, könnte das Ende von Johannes Gerls Hof bedeuten. So zumindest lautete die Aussage eines Experten beim Hochwasserdialog des Umweltministeriums im Sommer: Wörthhof müsse "abgesiedelt" werden, hieß es. Für Johannes Gerl ein Schock. Es sei das erste und einzige Mal gewesen, dass sie als Betroffene etwas davon gehört hätten. Noch wisse man überhaupt nicht, was das genau bedeute, sagt Gerls Lebensgefährtin Astrid Strehl. Wenn sie weg sollen, was passiert stattdessen? Können die Felder weiter von ihnen bewirtschaftet werden? Wohin ginge es für sie konkret? Viele Fragen, die sich die Familie stellt. Von den Verantwortlichen habe bisher aber noch niemand mit ihnen direkt gesprochen.

Raumordnungsverfahren soll starten

Bis der Polder in knapp zehn Jahren entstehen soll, wird zwar noch Zeit vergehen, doch die Pläne werden immer konkreter. Noch dieses Jahr soll das sogenannte Raumordnungsverfahren bei der Regierung der Oberpfalz gestartet werden. Das Wasserwirtschaftsamt Regensburg holt dafür derzeit noch Daten und Studien ein. Allein für die Berechnung eines Grundwassermodells, brauche ein Hochleistungsrechner mehrere Tage, sagt Josef Feuchtgruber vom Wasserwirtschaftsamt Regensburg. Mit dem Verfahren werde grundsätzlich geprüft, ob der Raum den Polder in der Gesamtschau vertrage. Das eigentliche Genehmigungsverfahren erfolge aber erst später, sagt Feuchtgruber.