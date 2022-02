Diskussion um Kurtaxe für Tagesgäste und Hunde im Allgäu

Die Gemeinde Pfronten im Landkreis Ostallgäu prüft, ob man für Hunde in Zukunft einen Kurbeitrag erheben kann. In einer Sitzung des Tourismusausschusses hatte es einen entsprechenden Vorschlag gegeben.

Ostsee: Urlauber mit Hund zahlen schon

In Mecklenburg-Vorpommern wird eine solche Hunde-Abgabe in manchen Ostseeorten bereits verlangt. Rechtsgrundlage für solche Gebühren ist das Kommunalabgabengesetz (KAG), das allerdings in Bayern anders aussieht. Klar sei, so Jan Schubert, Leiter der Ortsentwicklung in Pfronten, dass man nicht als einzelner Ort eine solche Abgabe einführen wolle.

Zahlen Tagesgäste künftig Kurbeitrag?

Im Allgäu wird aktuell ebenfalls heiß diskutiert, ob die sogenannte Kurtaxe auch für Tagesgäste erhoben werden kann und soll. Schubert sieht hier noch Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Kurbeiträge dürften laut KAG nur von Erholungssuchenden verlangt werden, Geschäftsreisende oder Besucher – beispielsweise von Verwandten oder Kranken – seien davon ausgenommen.