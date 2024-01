Dilemma bei Großdemonstrationen: Wie zählt man richtig?

Zu der Großdemonstration gegen Rechtsextremismus am Sonntag in München waren so viele Menschen gekommen, dass die Veranstaltung nach einer Stunde abgebrochen werden musste. Die Sicherheit der Teilnehmenden sei nicht mehr gewährleistet gewesen, hieß es. Der Veranstalter Fridays for Future hatte gemeldet, bis zu 250.000 Menschen seien vor Ort gewesen. Das Münchner Polizeipräsidium erklärt am Montag gegenüber dem BR, dass geschätzt etwa 100.000 Personen teilgenommen hätten.

Durch den eingesetzten Polizeihubschrauber habe die Einsatzleitung einen guten Überblick über die flächenmäßige Ausdehnung der Proteste gehabt, so ein Sprecher. Hinzu komme die wahrgenommene Dichte der Besucher - also wie viele Menschen pro Quadratmeter da waren. So habe man hochrechnen können und komme auf die 100.000.

Soziologe lobt - weist aber auf Ungenauigkeiten hin

Das sei die richtige Vorgehensweise bei Großdemonstrationen, lobt der Soziologe Stephan Poppe von der Universität Leipzig. Poppe ist spezialisiert auf statistische Fragen wie die Zählung von Teilnehmern bei Veranstaltungen und Demonstrationen. Allerdings sei es ein Problem, dass viele Menschen kommen und gehen - dadurch gebe es Ungenauigkeiten. Der Wissenschaftler empfiehlt daher, lieber eine Größenordnung zu nennen, also von bis, als eine genaue Zahl. Das sei ehrlicher und für den politischen Diskurs wichtig.