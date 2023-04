Dieter Reiter: Söders Forderung nach AKW-Verlängerung "dreist"

Mit Wehmut blickt Dieter Reiter auf keinen Fall darauf zurück, dass jetzt die letzten Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gegangen sind und die Ära des Atomstroms hierzulande endet. Am "Sonntags-Stammtisch" sagte der Münchner Oberbürgermeister: "Ich kann doch nicht Strahlen produzieren, Abfall produzieren und sagen: 'Das ist aber eine tolle Technologie, das machen wir jetzt einmal'."

Endlagerfrage ungelöst

Die seit Jahrzehnten ungelöste Frage nach der Endlagerung von Atommüll sei ein Riesenproblem für zigtausende kommende Generationen. "Wir haben schon so viel Altlasten meinen Kindern und Enkeln hinterlassen, da mag ich nicht noch freiwillig mehr hinzufügen", so der SPD-Politiker. Die bayerische Landeshauptstadt ist zu 25 Prozent am Atomkraftwerk Isar 2 beteiligt. Diesen Anteil habe man in der Vergangenheit wiederholt verkaufen wollen, es habe aber niemand kaufen wollen, sagte Reiter im BR Fernsehen.