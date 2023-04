Söder will bayerisches AKW in Landesregie weiterbetreiben

Markus Söder (CSU) will sich nicht abfinden mit dem jetzt vollzogenen Ausstieg aus der Kernenergie. Der bayerische Ministerpräsident ist überzeugt, dass die abgeschalteten Meiler - wie Isar 2 - so schnell wie möglich wieder ans Netz gehen sollten. Die Verantwortung dafür müsse vom Bund auf die Länder übergehen, fordert Söder in der "Bild am Sonntag".

"Bis zum Ende des Jahrzehnts jede Form von Energie nutzen"

Die aktuelle Lage sei eine andere als nach der Katastrophe von Fukushima: So hat Söder schon in den vergangenen Tagen erklärt, warum er seine Haltung zur Atomenergie geändert hat. Und er bleibt dabei: Solange die Energie-Krise nicht beendet und der Übergang zu den Erneuerbaren nicht gelungen sei, "müssen wir bis zum Ende des Jahrzehnts jede Form von Energie nutzen". Bayern sei dazu bereit, so Söder.

Nur der Bund wird dazu wohl kaum bereit sein: Die Ampel-Regierung müsste das Atomgesetz entsprechend ändern, um den Ländern die Zuständigkeit zu übertragen. Was sich dann auch auf die Frage der Endlagerung auswirken dürfte. Bis jetzt hat die bundesweite Suche nach einem Endlager für den angefallenen Atommüll bekanntlich noch kein Ergebnis gebracht. Und Bayern steht auf der Bremse, was ein solches Lager auf dem eigenen Staatsgebiet angeht.

SPD und Grüne feiern Ende der Atomkraft

Auch die Mehrheit der Bürger in Deutschland sieht den Atomausstieg zum jetzigen Zeitpunkt skeptisch. SPD und Grüne aber feiern das Ende dieser 60 Jahre langen Ära: "Atomkraft? Und tschüss", twitterte die SPD-Bundestagsfraktion kurz und knapp.

Für die Grünen unterstrich Bundesumweltministerin Steffi Lemke, die Energieversorgung sei gewährleistet - auch ohne Atomenergie, und auch im nächsten Winter. Grünen-Chefin Ricarda Lang betonte, der Atomausstieg bedeute den "endgültigen Einstieg ins Zeitalter der Erneuerbaren Energien". Und Fraktionschefin Katharina Dröge ergänzte auf Twitter, man beende jetzt einen "teuren, gefährlichen Irrweg".