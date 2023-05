Diesel-Fahrverbote: Stickstoffdioxid-Belastung in München sinkt

Laut einer Pressemeldung der Grünen im Münchner Rathaus sind die Belastungen in der Landshuter Allee im Vergleich zum Mittelwert des vergangenen Jahres um 5 auf nun 44 Mikrogramm pro Kubikmeter gesunken. Der in Europa geltende Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter wird damit nur noch mit 4 Mikrogramm überschritten.

Nächstes Diesel-Fahrverbot greift eigentlich im Oktober

Falls sich der positive Trend bestätige, so Münchens Bürgermeisterin Kathrin Habenschaden (Grüne), gebe es Hoffnung, dass die nächste Stufe der Fahrverbote nicht notwendig werden könnte, heißt es in der Pressemeldung. Seit Feburar 2023 gilt in München ein Dieselfahrverbot für Diesel der Abgasnorm Euro 4/IV und schlechter. Ab Oktober würde eigentlich die zweite Stufe des Diesel-Fahrverbots in München gelten. Kraftfahrzeuge mit der Abgasnorm Euro 5/V dürfen dann eigentlich weder auf dem Mittleren Ring noch in die Münchner Innenstadt fahren.

Zum Artikel: "Weitere Ausnahmen vom Dieselfahrverbot in München"

Wenn Grenzwerte eingehalten werden, sind Fahrverbote unnötig

Wenn ab Juli 2023 wie vorgesehen entlang der Landshuter Allee eine Busspur für E-Busse eingerichtet wird, so Stadtrat Florian Roth, könnte sich die positive Entwicklung verstärken. Demnach sei zu prüfen, inwiefern bei einer geringfügigen Überschreitung die zweite Stufe des Fahrverbots - sprich für Euro 5 /V Diesel - verschoben werden könnte. Denn wenn die Grenzwerte bald eingehalten werden könnten, seien weitere Fahrverbote unnötig, findet der Grünen-Stadtrat Roth.

Allerdings betonen die Münchner Grünen, dass es für endgültige Aussagen noch zu früh sei, dazu müsse man die ab Juli 2023 vorgeschriebenen Gutachten abwarten.