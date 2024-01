Franz Beckenbauer auf dem Friedhof Perlacher Forst beerdigt

Franz Beckenbauer wurde beigesetzt. Die verstorbene Fußballlegende wurde am Freitag auf dem Friedhof am Perlacher Forst im kleinen Kreis im Rahmen einer privaten Trauerfeier beerdigt. Beckenbauer wurde im Grab seiner Eltern Antonie und Franz beigesetzt, schräg gegenüber liegt Sohn Stephan, der 2015 im Alter von 46 Jahren verstorben war.

Beckenbauer-Gedenkfeier im BR Fernsehen

Beckenbauer war am Sonntag nach langer Krankheit im Alter von 78 Jahren im Kreise seiner Familie gestorben. Das BR Fernsehen überträgt die offizielle Gedenkfeier für Franz Beckenbauer in der Allianz Arena am 19. Januar ab 15 Uhr live.