Die Blaulicht-Spezialisten aus Niederbayern

Die Firmengeschichte beginnt 1945, mit der Radiofachwerkstatt von Josef Haberl. Damals hat der Familienbetrieb noch 20 Angestellte. Dann kommt in den 80er Jahren durch Zufall eine Spezial-Anfrage von BMW. Gesucht wird nämlich eine Wechselsprechanlage für gepanzerte Fahrzeuge. Haberl setzt das Projekt um. Das ist der Einstieg in die Welt der Einsatzfahrzeuge. Die Expertise der Firma wächst immer weiter, Haberl wird zum Blaulicht-Spezialisten, mit heute 190 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. 2023 war Haberl Electronic mit Sitz in Arnstorf im Kreis Rottal-Inn sogar unter "Bayerns Best 50".

Vom Standard-Kleinbus zum Einsatzfahrzeug

Im Moment sieht man auf dem Haberl-Betriebsgelände viele silberne Mercedes-Kleinbusse, so wie sie der Hersteller gebaut hat. Eineinhalb Wochen später sind sie kaum wiederzuerkennen. Aus ihnen werden blau-gelbe Polizei-Einsatzwagen. Ein Großauftrag der Polizei Nordrhein-Westfalen, mit 400 Streifenwagen. Manche Autos kommen schon beklebt, von BMW etwa. Bei dieser Serie beginnt die Arbeit bei Haberl Electronic mit der Beklebung. Das passiert in der Beklebungshalle, einem separaten Bereich, in dem nur beklebt wird, damit ruhig und staubfrei gearbeitet werden kann, sagt Gerhard Hofbauer, Betriebsleiter bei Haberl Electronic.

Weit mehr als hundert Folien kommen auf das silberne Fahrzeug. Die Beklebung braucht etwa einen Tag, weil sie sehr aufwendig ist. Es geht millimetergenau, selbst kleine Blasen sind nicht erlaubt, da wird am Ende nochmal genau geprüft. Auf das blau-gelbe Grunddesign kommen am Ende der Beklebung Schriftzeichen und Hoheitszeichen. Der Polizeistern muss sitzen. Dann muss das Ganze einen Tag trocknen, bevor die Kleinbusse weiterbearbeitet werden können.