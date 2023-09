Deutschlands beste "Senior"-Kuh kommt aus Aufseß

Bevor es zum Fotoshooting geht, werden die fingerdicken Adern auf dem Euter blankpoliert und auch der Schwanz wird noch mal durchgebürstet. Auf der Wiese scheint es Phoenix dann doch ein bisschen zu viel zu werden. Als ihre Schärpe nachgezupft werden soll, fängt die Kuh kräftig an zu muhen und würde wohl am liebsten wieder zurück in ihren Stall. Doch Besitzerin Christiane Böhm hält Phoenix fest am Geschirr. Wer Bundessiegerin in der Kategorie "Senior" geworden ist, muss eben auch die Folgetermine über sich ergehen lassen.

Kuhglocke und Schärpe für die schönste "Seniorin"

Hier im Aufseßer Gemeindeteil Neuhaus im Landkreis Bayreuth ist Phoenix aufgewachsen und lebt in einem Milchviehbetrieb. Sie ist eine von mehr als 100 Kühen, die am Sonntag auf der Deutschen Fleckviehschau im oberbayerischen Miesbach angetreten sind – und sie ist eine von vier Bundessiegerinnen, die in den Kategorien Jung, Mittel, Senior und Dauerleistung gekürt wurden. Mit ihren sechs Jahren wurde Phoenix in Miesbach schon den älteren Tieren zugeordnet. Wenngleich die Jury die Frage in den Raum geworfen habe, ob man Kühe wie Phoenix überhaupt älter nennen dürfe – weil eigentlich sähe sie noch jugendlich und frisch aus, berichtet Böhm.

Eine Kuhglocke und eine Schärpe gab es am Ende für Deutschlands beste "Senior"-Kuh. Für Phoenix ist es der nächste Titel, denn die sechs Jahre alte Kuh ist in diesem Jahr schon einmal ausgezeichnet worden – mit dem Titel "Miss Oberfranken". Das Sieger-Gen liegt bei Phoenix übrigens in der Familie. Vor fünf Jahren trug schon ihre Mutter den Titel "Miss Oberfranken".

Trotzdem, mit dem Erfolg auf Bundesebene hat man in Neuhaus nicht gerechnet. "Es war schon ein bisschen überraschend, aber sie hat den Preisrichter mit ihrer Ausstrahlung gefesselt", ist sich Christiane Böhm sicher. Natürlich habe auch das äußere Erscheinungsbild passen müssen, erklärt Böhm: das Euter, der Fuß und der Körper.

Kuh Phoenix gibt im Schnitt 12.000 Liter Milch im Jahr

"Sie ist schon eine von den dominanteren Kühen", sagt Böhm, diese Charaktereigenschaft hätten viele Kühe, wenn sie schon älter sind. 39 Liter Milch gebe Phoenix jeden Tag, im Durchschnitt komme sie auf eine Jahresleistung von 12.000 Litern Milch. "Das ist sehr viel", sagt Besitzerin Böhm. Das belegt auch die Statistik. Laut der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung erbrachte eine Milchkuh im vergangenen Jahr im Schnitt knapp 8.500 Kilogramm.

Nach dem Titel auf Bezirksebene und Bundesebene fehlt Phoenix jetzt noch die Auszeichnung auf bayernweiter Ebene, sagt Böhm, die insgesamt 170 Milchkühe auf ihrem Viehbetrieb hält. Bis es soweit ist, wird Phoenix noch einige Ladungen Futter bekommen. "Schrot und Kraftfutter, das ist ihre Belohnung, das sind ihre Gummibärchen."