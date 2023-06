Hitze: Wie schwitzen Schweine und Rinder?

Milchkühe leiden unter Hitzestress

Kühe dagegen können schwitzen, aber auch nur in geringem Maß. Im Milchviehstall der Bayerischen Staatsgüter in Grub im Landkreis Ebersberg stehen 60 Kühe. Ein Offenfrontstall mit guter Durchlüftung und Jalousien, die heruntergelassen werden können, um die pralle Sonne abzuhalten. Doch an Tagen wie jetzt mit Außentemperaturen über 30 Grad im Schatten reicht das nicht. Deshalb gibt es hier seit vielen Jahren Hilfsmittel zum Abkühlen.

Kühen mögen es kühl

Optimal für Kühe wären Temperaturen zwischen vier und 16 Grad. Die meiste Wärme können sie über den Atem abgeben; deshalb haben sie bei Hitze eine höhere Atemfrequenz. Normalerweise macht eine Kuh 20 bis 30 Atemzüge pro Minute, bei Hitze sind es bis zu 100. Außerdem: Eine Kuh hat eine Normaltemperatur von 38,5 Grad, bei Hitze steigt die Körpertemperatur auf 40 Grad. Die Folge: Die Tiere saufen mehr, bis zu 180 Liter am Tag. Aber weil alle Körpermechanismen heruntergefahren werden, fressen sie weniger und geben dadurch weniger Milch.

In Bayern gibt es keine klimatisierten Kuhställe

Kühe auf der Weide brauchen deshalb so wie Schweine schattige Plätze und legen sich gerne dorthin, wo Luftbewegung ist. Und im Stall? Vollklimatisierte Ställe, wie es sie seit langem für Schweine und Geflügel gibt, gibt es für Rinder hierzulande noch nicht. In den USA allerdings sind sie Standard - mit 16 Grad Innentemperatur. Sozusagen Kühlschränke, in die Kühe reingestellt werden, mit immens hohen Kosten an Energie.