"Deutsche Fachwerkstraße" um 407 Kilometer durch Franken ergänzt

Von der Elbe in Norddeutschland bis zum Bodensee in Süddeutschland – mehr als 3.500 Kilometer lang ist die "Deutsche Fachwerkstraße". Jetzt verläuft sie auch durch Franken. Denn sie ist um die 407 Kilometer lange Route "Franken – Genuss mit Wein und Bier" ergänzt worden. Darüber ist an diesem Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz informiert worden.

Die Route führt durch 15 fränkische Orte und einen Ort in Thüringen: Ochsenfurt, Marktbreit, Bad Windsheim, Markt Cadolzburg, Herzogenaurach, Stadtlauringen, Hofheim, Königsberg, Haßfurt, Zeil am Main, Baunach, Ebern, Untermerzbach, Markt Marktzeuln, Seßlach und Heldburg (Thüringen).

Marktplätze und Rathäuser in Fachwerkoptik

Die Bürgermeister von Ebern und Untermerzbach im Landkreis Haßberge, Jürgen Hennemann und Helmut Dietz, hatten bereits im November 2020 angeregt, dass ein Regionalabschnitt der "Deutschen Fachwerkstraße" durch die Haßberge gehen soll.

Die Route führt hier nun über Marktplätze in Fachwerkoptik und mit Fachwerkrathäusern, durch Orte mit fränkischem Barock- und Renaissance-Fachwerk oder sogenanntem Netzfachwerk, das nur in Franken zu sehen sei. Ein Beispiel dafür ist laut Hennemann das Rathaus in Ebern von 1690. Hier seien die Holzfächerungen sehr dicht und mit vielen Details zu ausgestattet. Auch an kleinen Türmchen in Ebern, wie dem Aufgang zum Grauturm, habe man mit viel Liebe zum Detail Fachwerk gestaltet.

Weingüter und Brauereien entlang der Route

Ein anderes verbindendes Element des neuen Streckenabschnitts "Franken – Genuss mit Wein und Bier" ist die Kulinarik: Viele Weingüter und familiengeführte Brauereien befinden sich entlang der Route. Tradition und Braukunst des fränkischen Bieres werde in vielen Ortschaften großgeschrieben. Verkosten werden können der Frankenwein und das Bier in unzähligen Bierkellern, Brauerei-Biergärten und Heckenwirtschaften der Winzer.

Fachwerk verbindet mehr als 100 Städte bundesweit

Die Fachwerkstraße soll wie alle großen Ferienstraßen durchgehend beschildert werden. Mit der Gründung der fränkischen Route besteht die Deutsche Fachwerkstraße mittlerweile aus acht Regionalstrecken. Unter dem Motto "Fachwerk verbindet" haben sich bereits über 100 Fachwerkstädte zusammengeschlossen. Die "Deutsche Fachwerkstraße" wurde 1990 mit den ersten Städten gegründet.