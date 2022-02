Nach Brandanschlag auf Politiker-Auto: Familie lebt in Angst

Keine "klassische" politische Motivation

Es gibt wohl mehrere Gründe für die Tat, sagt der Rechtsanwalt des 27-Jährigen, gegen den aktuell wegen Brandstiftung ermittelt wird, im Gespräch mit BR24. Einen Anschlag auf das Leben der Hartmanns schließt er jedoch aus: "Wenn sein Mandant vorgehabt hätte, das ganze Haus in Brand zu setzen, hätte ihn der Richter sicherlich nicht freigelassen."

Der politische Hintergrund ist zwar offensichtlich, aber es sei keine "klassische" politische Motivation, sondern mehrschichtiger, so der Pflichtverteidiger weiter. Die Mahnwache, die Uwe Hartmann im Gedenken an die Corona-Toten und zum Dank an das Pflegepersonal jeden Sonntag auf dem Kitzinger Marktplatz abhält, war zumindest nicht der einzige Grund für den Anschlag.

Ansage an Impfgegner als Auslöser?

Einer der Gründe könnte eine Äußerung Hartmanns in Bezug auf Impfgegner im Vorfeld der ersten Mahnwache gewesen sein, mutmaßt der Stadtrat selbst: "Ich habe gesagt, okay, ich kann mit Impfgegnern auch leben, wenn die Impfgegner wenigstens so viel Schneid hätten, dann eine Patientenverfügung auszufüllen, damit sie für andere keine Plätze auf der Intensivstation wegnehmen. Und ich denk der Satz, der war heiß umstritten in den sozialen Medien und könnte mir durchaus vorstellen, dass das der Knackpunkt war." Auch Hartmanns Position als Umweltreferent der Stadt Kitzingen könnte eine Rolle spielen.

Bayernpartei fordert harte Konsequenzen

Die Bayernpartei verurteilt die Tat aufs Schärfste. Der Vorsitzende Florian Weber fordert harte Konsequenzen: "Mit diesem Anschlag war das Leben der Familie Hartmann wirklich in Gefahr, in ganz ernster Gefahr. Und so was geht einfach gar nicht. Das muss mit allen strafrechtlichen Mitteln ganz intensiv verfolgt und geahndet werden. Das jetzt das Leben von Menschen in Gefahr gebracht worden ist, das ist eine neue Qualität leider", sagte Weber im Gespräch mit BR24.

Aus Angst konnten die Hartmanns nächtelang nicht mehr in ihrem Schlafzimmer schlafen. Jetzt nehmen sie psychologische Hilfe in Anspruch. An der sonntäglichen Mahnwache will Uwe Hartmann nach wie vor festhalten.