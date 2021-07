Deggendorf: Illegales Autorennen endet mit Schlägerei

Nach einem Unfall bei einem illegalen Autorennen in Deggendorf haben zwei junge Männer in der Nacht auf Samstag aufeinander eingeprügelt.

Zusammenstoß bei Überholmanöver

Zu dem Vorfall kam es laut Polizei gegen 0.30 Uhr. Die Ermittlungen haben bisher ergeben: Zunächst fuhren ein 19-jähriger und ein 27-jähriger Deggendorfer ein Rennen durch den Stadtplatz. Als der 27-Jährige den jüngeren Fahrer überholen wollte, stießen beide Autos zusammen. Dies versetzte offenbar den 19-Jährigen so in Rage, dass er ausstieg und seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht schlug. Dieser prügelte daraufhin seinerseits auf den 19-Jährigen ein. Der ließ sich dadurch aber nicht bremsen, nahm seinen Gürtel und drohte dem älteren Mann damit weitere Schläge an.

Zeuge kann Streithähne beruhigen

Ein unbeteiligter Zeuge konnte die Situation schließlich schlichten, indem er dazwischen ging und die beiden Kontrahenten beruhigte. Beendet ist für die beiden Autoraser die Auseinandersetzung aber nicht: Auf sie kommen jetzt Anzeigen zu, nicht nur wegen des illegalen Autorennens, sondern auch wegen Körperverletzung.