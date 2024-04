Das Jüdische Museum in Fürth bietet Texte in leichter Sprache an

"Leichte Sprache ist wichtig, weil es in unserer Gesellschaft viele verschiedene Gruppen gibt, die mit komplexen Texten Schwierigkeiten haben. Seien es funktionale Analphabeten oder Menschen, die unter Demenz leiden. Aber auch Menschen, die seit einiger Zeit in Deutschland leben und des Deutschen noch nicht so mächtig sind. Sie alle haben durch leichte Sprache Teil an bestimmten Informationen", sagt Kursleiterin Mullor-Heymann.

Führungen auch im Markgräflichen Opernhaus in Bayreuth

Im Moment sind in vier Räumen die wichtigsten Stationen des Museums in leichter Sprache beschrieben. Für die stellvertretende Leiterin ist das ein Mosaiksteinchen auf dem Weg hin zu einem barrierefreien und inklusiven Museum. Am Diversity-Tag im Mai wollen sie eine Führung in leichter Sprache anbieten. Auch andere Museen haben diese inzwischen im Angebot. Etwa das Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth. Zusammen mit dem Beratungszentrum Oberfranken für Menschen nach erworbener Hirnschädigung wird es dort nächste Woche eine Führung für Aphasiker geben, also für Menschen, die zum Beispiel nach einem Schlaganfall Probleme mit dem Sprachzentrum haben.

Pergament ist aus Tierhaut

Am Ende der Vorstellung ihrer Texte sind die Studierenden stolz. Denn auch die Frage nach dem Pergament in der Beschreibung der Torarolle haben sie gemeistert. "Die Tora ist das wichtigste Buch der Juden. Die Tora ist eine Rolle aus Pergament. Pergament ist wie Papier. Pergament ist aus Tierhaut", trägt Studentin Emily Schuster vor. Mit den neuen Texten in leichter Sprache ist ein Anfang gemacht. Weitere Objektbeschreibungen im Jüdischen Museum sollen folgen.