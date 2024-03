Spieltag für Inklusion beim 1. FC Nürnberg

Beim Heimspiel des 1. FC Nürnberg gegen den Tabellenführer FC St. Pauli war nicht nur sportlich einiges geboten. Bereits zum zweiten Mal veranstaltete der Club einen Spieltag unter dem Motto Inklusion. Dabei gab es im und rund um das Max-Morlock-Stadion eine Vielzahl an Aktionen für Vielfalt und ein gelebtes Miteinander sowie gegen Ausgrenzung beeinträchtigter Menschen. Der Inklusionsspieltag fand im Rahmen der Aktionswochen „TOGETHER! STOP HATE. BE A TEAM.“ von DFL und DFL-Stiftung, in denen Profivereine ein klares Statement gegen jede Art von Diskriminierung setzen möchten.

Stadionsprecher trotz Handicap

Einen ganz besonderen Tag erlebte Rene Funken. Der glühende Clubfan, der unter dem Fragile X Syndrom, einer Entwicklungsstörung leidet, durfte schon zum zweiten Mal Stadionsprecher Jörg Dippold begleiten. Schon weit vor dem Spiel bereiteten sich die beiden gemeinsam auf das einstündige Aufwärmprogramm im Stadion vor. Renes Aufgabe war es unter anderem, einige der Spielernamen bei der Vorstellung der Mannschaftsaufstellung durchzusagen. Nervös war der 28-Jährige keineswegs. „Das ist ganz einfach, du tust brüllen und dann werden die alle erschrecken“, freute sich Rene auf seinen Auftritt.

"Sei so wie du bist, so sind wir auch!" (Jörg Dippold, Radiomoderator und Stadionsprecher)

Dennoch gab es von Radiomoderator Jörg Dippold noch den ein oder anderen hilfreichen Tipp: "Sei einfach so wie du bist, so sind wir auch", riet der Stadionsprecher seinem Schützling, bevor es an die Verkündung der Mannschaftsaufstellung ging. Das Duo rief die Vornamen des Teams in ihre Mikrofone, Fans im Stadion antworteten lautstark die Nachnamen. Das große Highlight für Rene Funken war es allerdings, als die Vereinshymne "Die Legende lebt" ertönte. Der Clubfan genoss diesen Moment sichtlich und stand mit erhobenem Schal vor der Nordkurve im mit über 40.000 Zuschauern gut gefüllten Max-Morlock-Stadion.

Vielfältiges Angebot für alle Fans

Rund um das Spiel gab es verschiedene Aktionen und Stände, um mit dem Thema Inklusion in Berührung zu kommen. In Kooperation mit dem Sport Service der Stadt Nürnberg und dem Freizeitnetzwerk Sport der Lebenshilfe Nürnberg konnten Fans inklusive Sportarten testen. Der Verein für Menschen mit Körperbehinderung e.V. aus Boxdorf bot Rollstuhl-Tischkicker an, im Stadionumlauf hinter der Nordkurve versuchten sich die Profis der Nürnberg Falcons in einer Partie Rollstuhlbasketball. Zudem waren 500 Aktive und Vertreter der bayerischen Inklusionsteams, der Lebenshilfe Nürnberg sowie Schülerinnen und Schüler von Nürnberger Förderschulen zum Spiel eingeladen worden.

Club ohne Chance

Sportlich konnte der Club seinen Gästen leider keine große Freude bereiten. Gegen den Tabellenführer FC St. Pauli war die Mannschaft von Cristian Fiél das gesamte Spiel über chancenlos und verlor am Ende mit null zu zwei. Die Torschützen auf Seiten der Hamburger waren Johannes Eggestein und Marcel Hartel. Die Niederlage konnte Rene Funken dennoch gut wegstecken. "Ein drei zu null wäre besser gewesen, aber naja, das nächste Heimspiel gewinnen wir wieder", blickt der Inklusions-Stadionsprecher bereits zuversichtlich nach vorne.