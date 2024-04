Verkehrschaos in München nach Brand in Luise-Kiesselbach-Tunnel

Der Luise-Kiesselbach-Tunnel auf dem Mittleren Ring im Südwesten Münchens ist in nördlicher Richtung gesperrt. Zuvor hatte in der Nacht auf Donnerstag ein Kleintransporter im Tunnel gebrannt. Der Luise-Kiesselbach-Tunnel war deshalb auch am Morgen noch nicht im Uhrzeigersinn befahrbar, wie die Polizei mitteilte. Das führte zu massiven Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr unter anderem auf der Autobahn 95, die dort in den Mittleren Ring mündet.

Kleintransporter in Flammen

Das Feuer war gegen 23.15 Uhr ausgebrochen. Mehrere Anwohner hatten eine starke Rauchentwicklung bemerkt und sahen aus den Tunnelenden des Luise-Kiesselbach-Tunnels Rauchschwaden dringen. Sie verständigten die Feuerwehr.

Einen Unfall hatte es laut Polizei davor nicht gegeben. Der Fahrer des Kleintransporters konnte sich selbst aus dem brennenden Fahrzeug befreien und wurde vom Rettungsdienstpersonal vor Ort untersucht. Er musste nicht ins Krankenhaus. Zwei weitere Personen, die sich zum Brandausbruch mit ihrem Fahrzeug im Tunnel befanden, konnten ebenfalls selbst den Tunnel unverletzt verlassen.

Unklar, wann Sperrung des Luise-Kiesselbach-Tunnels endet

Den Brand am Auto konnte die Feuerwehr löschen, es entstand allerdings ein Totalschaden. Auch der Tunnel wurde beschädigt – wie stark, ist zunächst unklar.

Wann der gesperrte Teil des Tunnels wieder für den Verkehr geöffnet werden kann, ist noch nicht geklärt. Die nicht direkt betroffene Fahrbahn im Gegenuhrzeigersinn des Mittleren Rings wurde in der Nacht zunächst ebenfalls gesperrt, konnte aber kurz darauf wieder freigegeben werden.

Der Luise-Kiesselbach-Tunnel ist für den Verkehr im Münchner Südwesten von zentraler Bedeutung. In ihn mündet die A95, zudem fließt ein Teil des Verkehrs zwischen der A995 im Süden und der A96 über ihn. Die Ermittlungen zur Brandursache wird die Münchner Kriminalpolizei übernehmen.