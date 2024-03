Das bayerische Handwerk setzt auf Flüchtlinge in Ausbildung

Appell zum Bürokratie-Abbau und der Förderung von Wohnungen

Neben der allgemeinen Forderung der Wirtschaft an die Politik, Bürokratie abzubauen, wird laut dem Geschäftsführer des Bayerischen Handwerkstags die Wohnungsfrage wichtig: "Wenn wir dann konkreter werden, ist gerade in Ballungsräumen das Wohnen wichtig." Denn es gebe zwar in allen Regionen Bayerns gute Beschäftigungsmöglichkeiten, aber es fehle an Wohnmöglichkeiten für die Auszubildenden, so Vierlbeck. "Wir brauchen günstige Wohnungen, wir brauchen passende Wohnungen, die dann arbeitsplatznah sind. Insofern würde ich eben als größten Appell an die Politik wenden, die Wohnmöglichkeiten zu schaffen neben der Bürokratieentlastung, die natürlich über all den Dingen auch steht." Denn eines sei klar: "Wir brauchen die Geflüchteten. Das ist eine Win-Win-Situation."

Vierlbeck will "gute Integrationsmaßnahmen"

Die Menschen kämen ja nicht in erster Linie, um Arbeit oder Ausbildung bei uns aufzunehmen, sondern aus einer Fluchtsituation, aber "wenn sie eine gute Bleibeperspektive haben, dann brauchen wir diese Menschen". Vierlbeck verweist auf Erfolge: "Wir hatten in den Jahren 2019 beinahe zehn Prozent unserer Ausbildungsplätze mit Menschen aus den Hauptflüchtlingsländern besetzen können." Das sei ein Gewinn für das Handwerk und für die Menschen.

Auch der Blick auf die Flüchtlinge aus der Ukraine biete da Lehren. So müsse die Gesellschaft weiter daran arbeiten, "dass wir eine gute Integration hinbekommen, dass wir die Sprachkompetenzen vermitteln, da brauchen wir noch mehr Angebote, und dass wir die Anerkennungsverfahren auch beschleunigen können und dann sehe ich auch einen guten Weg für gute Integrationsmaßnahmen."

Klare Absage an AfD-Forderungen

Im Umkehrschluss gefragt nach Forderungen beispielsweise der AfD, aus der Europäischen Union auszutreten oder die Zuwanderung maximal beschränken zu wollen, war Dieter Vierlbeck klar und deutlich: Für die Unternehmen im Handwerk in Bayern seien seit vielen Jahrzehnten Menschen aus anderen Ländern die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg. "Wir brauchen Zuwanderung, wir brauchen Arbeitskräfte, wir brauchen Fachkräfte aus anderen Ländern, wir können all die Bedarfe längst nicht mehr erfüllen aus den Schulabgängern, die wir in Deutschland haben." Insofern wäre die aufgezeigte Forderung nach strikter Zuwanderungsbegrenzung ein vollkommen falscher Weg, so Dieter Vierlbeck.

"Würden die Wirtschaft gegen die Wand fahren"

"Wir würden der Wirtschaft, wir würden dem Handwerk die Arbeitskräfte entziehen, die wir dringend brauchen. Wir würden die Wirtschaft gegen die Wand fahren", so Vierlbeck. Man müsse sich klar sein: "Unsere Wirtschaft ist offen für alle Menschen, egal aus welcher Nation sie kommen. Wir freuen uns über alle, die zu uns kommen und eine Ausbildung oder einen Arbeitsplatz aufnehmen wollen."