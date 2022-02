Corona-Ticker Unterfranken: Drei Regionen über 2.000

06.00 Uhr: Inzidenzwerte in Unterfranken leicht gestiegen

Laut Robert Koch-Institut sind die Inzidenzwerte in sieben von zwölf unterfränkischen Regionen leicht gestiegen. Den höchsten Wert hat weiterhin die Stadt Würzburg mit 2.187,4. Laut dem DIVI Intensivregister sind in der Stadt Würzburg aktuell acht Prozent der Intensivbetten mit Covid-19 Patienten belegt. Momentan sind 25 von insgesamt 123 Intensivbetten in Würzburg frei.

Auch in der Stadt Aschaffenburg (2.054,8) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz über 2.000. In allen anderen Landkreisen und kreisfreien Städten in Unterfranken liegen die Werte zwischen 1.000 und 2.000. Die niedrigste Inzidenz hat der Landkreis Bad Kissingen mit 1.043,9.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick:

Stadt Würzburg: 2.187,4 ↓

Stadt Aschaffenburg: 2.054,8 ↑

Landkreis Würzburg: 1.917,1 ↓

Landkreis Haßberge: 1.833,3 ↑

Landkreis Aschaffenburg: 1.820,7 ↑

Landkreis Kitzingen: 1.794,0 ↑

Landkreis Rhön-Grabfeld: 1.636,3 -

Landkreis Miltenberg: 1.635,8 ↑

Stadt Schweinfurt: 1.485,4 ↑

Landkreis Schweinfurt: 1.433,6 ↑

Landkreis Main-Spessart: 1.411,4 ↓

Landkreis Bad Kissingen: 1.043,9 ↓