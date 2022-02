Zahl der Corona-Intensivpatienten in Bayern nimmt zu

RKI: Corona-Inzidenz bundesweit bei rund 1.437

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist am dritten Tag in Folge gesunken. Diese lag am Dienstagmorgen bei etwa 1.437. Die Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) innerhalb von 24 Stunden 159.217 neue Corona-Fälle (RKI-Dashboard 05.00Uhr). Vor einer Woche waren es noch 169.571 Ansteckungen. Zum Vergleich: Am Vortag hatte die Inzidenz bei 1.459 gelegen, vor einer Woche bei 1.441 (Vormonat: 497).

Inzidenz in Bayern bei rund 1.783

Mit 30.972 neuen Corona-Infektionen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern ebenfalls leicht rückläufig. Das RKI meldete am Dienstagmorgen eine Sieben-Tages-Inzidenz von 1.783 (Vortag: 1.772). Den höchsten Wert hat nicht mehr der Landkreis Eichstätt wie in den vergangenen Tagen. Mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 2.845 gibt es nun im Landkreis Straubing-Bogen die meisten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche (RKI-Dashboard Stand: 3.20 Uhr).

Inzidenzrückgang: Zusammenhang mit Meldesystem?

Es ist schwer zu beurteilen, ob die sinkende Inzidenz wirklich eine Wende im Infektionsgeschehen von Deutschland bedeutet. Es könnte auch sein, dass der Inzidenzrückgang nicht das tatsächliche Infektionsgeschehen widerspiegelt, sondern Folge eines überlasteten Melde- und Testsystems ist.

Eine Rolle könnte unter anderem auch spielen, dass einige Menschen ihren positiven Selbst- oder Schnelltest nicht mit einem PCR-Test abklären lassen. Sie tauchen dann nicht in der Statistik auf. Die Zahlen haben deshalb nur begrenzt Aussagekraft.