Corona-Ticker Unterfranken: Kaum Bewegung bei Inzidenzwerten

14.45 Uhr: Landkreis Miltenberg – Zum Impfen ins Rathaus

Mit dezentralen Impfangeboten will der Landkreis Miltenberg gemeinsam mit dem Impfzentrum Miltenberg die Impfquoten weiter steigern. "Das Impflokal im Rathaus ist gut erreichbar und barrierefrei", warb Rüdenaus Bürgermeisterin Monika Wolf-Pleßmann, deren Gemeinde am Mittwoch an der Reihe war. Parallel wurde in Stadtprozelten im Historischen Rathaus geimpft. Der Landkreis unterbreitete allen Gemeinden des Landkreises das Angebot, mit Impfteams in die Ortschaft zu kommen, wenn die Kommune eine geeignete Örtlichkeit zur Verfügung stellt. Angeboten werden dabei Erst- und Zweitimpfungen, Auffrischungsimpfungen, aber auch die vierte Impfung für Personen, die den empfohlenen Gruppen angehören. "Wir ändern damit unsere Strategie", erklärte Impfkoordinator Björn Bartels. So sei etwa die extrem hohe Nachfrage nach der Booster-Impfung im November und Dezember sehr hoch gewesen, auch die Kinderimpfungen seien damals mit einer sehr hohen Nachfrage angelaufen. Die Auslastung von über viele Wochen hinweg 1.200 Impfungen am Tag habe nun nachgelassen. "Deshalb wollen wir mit der Wiederaufnahme der dezentralen Impfangebote das Potenzial noch besser ausschöpfen und die Impfquote weiter steigern", so Landrat Jens Marco Scherf.