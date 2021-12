Corona-Ticker Unterfranken: niedrigste Inzidenz in Aschaffenburg

11.25 Uhr: Impfzentrum Main-Spessart zieht nach Lohr um

Das Impfzentrum am Klinikum Main-Spessart in Marktheidenfeld zieht nach Lohr in die dortige Spessartorhalle um. Wegen des angekündigten Umzugs in dieser Woche wird das Impfteam am Donnerstag, 23. Dezember, in der Main-Spessart-Halle in Marktheidenfeld in der Oberländer Straße 30 impfen. Das ist keine offene Impfaktion, betonte heute ausdrücklich das Landratsamt. Es werden lediglich die für Donnerstag gebuchten Termine durchgeführt.

Nach den Weihnachtstagen wird am 27. Dezember dann im Impfzentrum in Lohr in der Spessarttorhalle geimpft – exakt ein Jahr nach der allerersten Impfung im Landkreis Main-Spessart. Im Dezember 2020 waren die mobilen Teams allerdings zunächst in den Senioreneinrichtungen des Landkreises unterwegs, bis es dann Ende Januar in Lohr in der Spessarttorhalle losging. Nun wird auch dort eine separate Kinderimpf-Straße eingerichtet, für die nun ebenfalls unter Termine gebucht werden können. Bei Fragen zur Kinderimpfung ist eine Impfhotline unter 09353 / 793 15 55 eingerichtet und es ist auch Kontakt per E-Mail an kinderimpfung@Lramsp.de möglich.

Im Januar werden die Öffnungszeiten des Impfzentrums noch einmal ausgeweitet. Das Impfteam ist dann Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr im Einsatz. Für Berufstätige bieten sich besonders die verlängerten Öffnungszeiten mittwochs von 12.00 bis 20.30 Uhr und samstags von 9.00 bis 15.00 Uhr an.