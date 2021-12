Corona-Ticker Unterfranken: Meldeprobleme im Raum Schweinfurt

10.50 Uhr: Würzburger Rettungsdienste rufen zum Impfen auf und bieten Fahr-Service an

In den anhaltenden Corona-Pandemie rufen die Würzburger Rettungsdienste – die Johanniter, die Malteser, das Bayerische Rote Kreuz – zusammen mit der Würzburger Berufsfeuerwehr, zum Impfen auf und bieten zugleich Impfwilligen einen Fahr-Service an. Am Samstag und Sonntag findet in einem ehemaligen Baumarkt am Handelshof im Würzburger Stadtteil Lengfeld eine Sonderimpfaktion statt. Dort gibt es von 10 bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich auch ohne vorherige Terminvereinbarung impfen zu lassen. Um die Impfung so leicht zugänglich wie möglich zu machen, bieten die Würzburger Rettungsdienste für Impfwillige mit eingeschränkter Mobilität ein begrenztes Kontingent von Fahrten zum Impfzentrum am Handelshof 3 an. Fahrtenanfragen werden ab sofort unter der 0800 20 19 222 entgegengenommen. Des Weiteren wird am Wochenende ein Shuttleservice vom Hauptbahnhof zum Handelshof für Kurzentschlossene eingerichtet. Dieser fährt am kommenden Samstag von 9:30 bis 16:30 Uhr im 30 Minuten Takt.