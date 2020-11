Corona-Ticker Unterfranken: Main-Spessart und Haßberge über 200

15.30 Uhr: Landkreis Main-Spessart mit höchstem Inzidenzwert

Nach aktuellen Corona-Fallzahlen des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) weist der Landkreis Main-Spessart mit einem Wert von 278,22 die höchste 7-Tage-Inzidenzrate in Unterfranken auf. Im Landkreis Haßberge ist der Inzidenzwert im Vergleich zum Vortag gesunken. Während der Wert gestern noch bei 260,71 lag, liegt er heute bei 248,86. Alle anderen unterfränkischen Regionen liegen unter dem Wert von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Im Landkreis Rhön-Grabfeld beträgt die 7-Tage-Inzidenzrate aktuell 197,15. Darauf folgt der Landkreis Miltenberg mit einem Wert von 180,2. In der Stadt Schweinfurt gab es 142,25 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Im Landkreis Aschaffenburg waren es 137,2, im Landkreis Schweinfurt 127,33, im Landkreis Kitzingen 105,32 und in der Stadt Aschaffenburg 101,41. Knapp unter einem Inzidenzwert von 100 liegt der Landkreis Bad Kissingen mit 99,77. In Unterfranken sind die Inzidenzwerte im Raum Würzburg am niedrigsten. In der Stadt Würzburg beträgt die 7-Tage-Inzidenzrate aktuell 81,29, im Landkreis Würzburg 64,69.

Im Vergleich zum Vortag sind in ganz Unterfranken 220 Neuinfektionen dazu gekommen. Die 7-Tage-Inzidenzrate beträgt unterfrankenweit 143,59. Der Regierungsbezirk liegt damit weiterhin unter dem gesamtbayerischen Durchschnitt von derzeit 175,92.